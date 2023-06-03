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乳癌發生率 20年增2.6倍

聯合報／ 記者許政榆／台北報導

乳癌長年位居女性癌症死因第一位，不過近三年來，乳癌篩檢量卻受新冠疫情影響一度下滑，即使篩檢量出現變化，台灣乳房醫學會榮譽理事長曾令民表示，過去廿年乳癌發生率增加二點六倍，增幅驚人，且各年齡層的乳癌患者皆在增加，出現不少年輕乳癌個案；立委則倡議，乳癌篩檢年齡應比照日韓下修至四十歲。

國健署癌症防治組長林莉茹說，一○九年我國乳癌新發生個案逾一萬五千人，相當於每天有四十二人罹患乳癌，一一○年乳癌死亡個案二九一三人，相當每天八人死於乳癌。

林莉茹表示，近年觀察，國內外乳癌發生率都有上升趨勢，不過乳癌發生年齡中位數，近廿年從四十九歲至五十六歲，多了七歲，因此乳癌並無年輕化趨勢，乳癌死亡率也沒有跟著成長，可能與早期發現、早期治療有關。

林莉茹表示，據台大醫院研究顯示，定期做乳房攝影篩檢，可減少三成的晚期乳癌發生率、降低四成乳癌死亡率；且透過篩檢發現乳癌的患者，六成皆是早期，相較自行發現僅占三成，篩檢可揪出二倍的早期乳癌。

國健署目前提供四十五歲以上至未滿七十歲婦女，以及具乳癌家族史的四十歲以上至未滿四十五歲婦女，可享每兩年一次免費乳房Ｘ光攝影檢查。

國健署長吳昭軍表示，日前專家會議認為，公費補助與篩檢效益恐有落差，不建議下修年齡，會持續參考國際做法檢討。

乳癌 國健署

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