聽新聞
test
0:00 / 0:00

抗癌網紅坦承裝病3年 癌友炸鍋

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北報導
健身網紅「麵包包」（左）三年前自曝罹患胰臟癌第四期，時不時就在IG限時動態秀出健身畫面，並在旁標注化療次數，如今卻爆罹癌造假，引發爭議。圖／取自IG
健身網紅「麵包包」（左）三年前自曝罹患胰臟癌第四期，時不時就在IG限時動態秀出健身畫面，並在旁標注化療次數，如今卻爆罹癌造假，引發爭議。圖／取自IG

擁有一點一萬粉絲追蹤的ＩＧ健身網紅「麵包包」六月一日發文坦承假冒罹患胰臟癌末期患者長達三年，她積極抗癌的病友形象，爭取到病友團體社群「我們都有病」採訪，麵包包當時還暢談罹癌過程，並獲得公益假髮導購的一成分潤。假罹癌事件爆發，讓病友團體怒斥，多年來辛苦建立的形象，都毀於一旦。

「麵包包」三年前自曝罹患胰臟癌第四期，並開始分享努力健身對抗病魔點滴，勵志的故事鼓舞不少病友。麵包包努力抗癌的形象，也吸引病友團體注意，社群「我們都有病」曾專訪她，她也在採訪過程中提到，放棄夢想卻罹癌、罹癌後老公天天以淚洗面等，最後還鼓勵病友「堅持，就會看見希望」，也因該次訪談，她代言同是抗癌病友謝采倪的公益假髮，並因此可以獲得一成分潤。

不過近期有位自稱麵包包的前夫，於網路上質疑罹病真實性，包含陪伴她就醫時，都堅持一人就醫，後來查詢診斷證明及收據，根本不符治療癌症費用，裝病事件愈演愈烈，麵包包才坦承未生病。

「我們都有病」共同創辦人暨台灣年輕病友協會的副理事長劉桓睿表示，病友故事是病權倡議過程中，病團跟官署與大眾溝通病友需求的重要媒介。現在有心人假冒癌友，不但影響年輕病友形象，更降低社會大眾對於真實病友故事的信任感，恐讓多年倡議成果毀於一旦。

台灣癌症基金會執行總監馬吟津表示，近年社會對弱勢的關懷愈來愈重視，是病友團體努力投入倡議的結果，如今卻被有心人士消費。對受到麵包包鼓勵的病友而言，儼然是經歷了一場「燃起希望又失望」的過程，也可能因為她傳遞錯誤醫療、生活照護資訊，導致癌症病友遭誤導，甚至造成病情加重。

胰臟癌致命性高被稱之為「癌王」。台大醫院院長吳明賢指出，胰臟癌患者平均存活時間僅半年，且病患多身體消瘦，麵包包體態健康還可從事健身運動，與實際情況不符。他直言，網紅應善用自身影響力，從事帶來正向改變之事，此次案件實不足效法。

麵包包 罹癌 健身

延伸閱讀

新北崇林國中團隊研究幹細胞抗癌 獲科展優等

網紅麵包包假冒罹癌 癌友團體：若傳遞錯誤資訊恐誤導病友

網紅「麵包包」假冒罹胰臟癌 洪子仁：對社會做了不好示範

網紅謊稱罹患「癌王」抗癌三年！醫打臉：胰臟癌存活率低，難撐超過1年

相關新聞

抗癌網紅坦承裝病3年 癌友炸鍋

擁有一點一萬粉絲追蹤的ＩＧ健身網紅「麵包包」六月一日發文坦承假冒罹患胰臟癌末期患者長達三年，她積極抗癌的病友形象，爭取到...

缺藥問題再延燒！鼻噴劑藥叫不到貨 基層慘「以藥易藥」

國內缺藥問題不斷延燒，近期一款過敏性鼻炎用藥「艾敏釋鼻用噴液懸浮劑」短缺，基層藥局藥師紛紛在群組求援，為求貨源穩定，只能...

網紅「麵包包」假冒罹胰臟癌 洪子仁：對社會做了不好示範

IG網紅「麵包包」謊稱自己罹患癌胰臟癌，在社群上多次發表抗癌歷程，長達三年。不只醫生坦言胰臟癌難撐過超過一年，台灣醫務管...

出門帶傘！未來一周午後有雨 「這兩地」高溫上看36度

中央氣象局表示，明天起受西南風影響，各地水氣增多，其中，中南部地區降雨明顯、東半部有局部短暫雨，午後西半部地區短暫雷陣雨...

客運路線收不停 交部准漲價止血

不堪缺人力、物價上漲等因素，各地客運路線頻傳停駛，由於公路客運票價普遍已接近核定上限，中華民國公共汽車客運公會全聯會提出...

砸店、販毒、深偽…網紅官司多

近年不少網紅透過社群平台及影音走紅，但惹出的官司也不少，從直播主連千毅因暴力犯罪入監、YouTuber小玉與製作色情片牟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦