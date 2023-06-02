缺藥問題再延燒！鼻噴劑藥叫不到貨 基層慘「以藥易藥」

國內缺藥問題不斷延燒，近期一款過敏性鼻炎用藥「艾敏釋鼻用噴液懸浮劑」短缺，基層藥局藥師紛紛在群組求援，為求貨源穩定，只能與同業「以藥易藥」，這波缺藥潮除了基層以外，據傳也延燒到醫院。

衛福部食藥署回應，基層藥局已於4月中旬通報，食藥署立即委託持有該藥品許可證的藥商，保留一定比率藥品給基層，後續也會委託公協會執行藥品市場供應監測及調度相關計畫，協助藥品於藥局間的分配及調度。

據了解，「艾敏釋鼻用噴液懸浮劑」短缺是因為另一款「內舒拿鼻噴劑」早已缺貨，使得替代藥品「艾敏釋鼻用噴液懸浮劑」需求大增，食藥署雖然在4月27日於西藥供應資訊平台上，公布多款替代品可訂購，但基層藥師反應，食藥署公布的替代品，幾乎沒有一項符合同成分、同含量、同劑型「三同」規定，唯一符合的歐治鼻舒敏抗過敏鼻噴劑，卻沒有健保給付，民眾得自掏腰包購買。

食藥署副署長陳惠芳表示，過去該款藥品供應穩定，近期受到解封、季節交替影響，類流感病患增加，導致供不應求，根據統計，今年前3個月的使用量，相較去年同期，平均每月用量增加3成，因為用量太大，廠商目前採取控貨方式，最快今年7、8月會再進貨。基層已於4月19日通報，食藥署已於4月27日將替代藥品公布至西藥供應資訊平台。

陳惠芳說，類固醇鼻噴劑作用是免疫調節，紓緩鼻黏膜發炎、減少鼻塞、流鼻水與打噴嚏。民眾持原處方籤到藥局，若沒有「三同」替代藥品，可請患者返回原醫院，看是否有同處方籤藥品，或由醫師更改處方籤選擇其他款藥品。食藥署會請該藥品許可證持有藥商，保留一定比率藥品給基層診所、藥局，除了國外廠商外，食藥署也請持有該許可證的國內廠商多加生產。

陳惠芳表示，如民眾已確診過敏性鼻炎、或其他呼吸道過敏症狀，亦可至藥局選擇其他紓緩症狀的指示藥品，例如歐治鼻舒敏，成分與艾敏釋一樣，目前供貨沒有問題。食藥署後續將委託公協會，執行「藥品市場供應監測及調度相關計畫」，以協助藥品於藥局間之分配及調度，減輕藥局藥品缺貨之情形，期望最快7月啟動計畫。