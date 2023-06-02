睡不好？ 專家發現跟吃垃圾食物有關

聯合新聞網／ 綜合報導
專家發現吃太多垃圾食物可能會影響腦波，進而使睡眠變淺。示意圖／ingimage
專家發現吃太多垃圾食物可能會影響腦波，進而使睡眠變淺。示意圖／ingimage

睡眠受影響與生活習慣息息相關，可能是沒有定期運動、面對太多壓力和負面情緒，或是攝取過多的咖啡因。不過除了這些因素之外，飲食也是非常重要的影響因子之一。近期一份新研究指出，吃太多加工食品和垃圾食物不只會增加健康風險，也會影響睡眠品質。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這份研究於5月28日發表在期刊《肥胖》中。研究發現，受試者吃富含糖份、飽和脂肪或是加工過的垃圾食物，會導致睡眠品質變差。

這項研究邀請15名健康年輕男性隨機分別食用健康或不健康飲食一週。健康飲食包含無糖優格、鮭魚、蔬菜等，不健康飲食則包含披薩、含糖麥片、肉丸、巧克力威化餅等等。雖然研究限制了兩邊的熱量差距，不過不健康飲食的脂肪含量和含糖都比健康飲食高出近一倍。

專家使用特殊設備測量受試者睡眠時的腦波、血液含氧量、心跳、呼吸和眼球運動，發現兩組受試者的睡眠時長差不多，不過不健康組的深層睡眠大腦慢波變少，因此睡眠變淺了。

研究共同作者塞德內斯（Jonathan Cedernaes）表示，目前還不清楚是不健康飲食的哪些物質影響了睡眠品質，不過可以確認的是，不良飲食習慣會影響睡眠，而睡不好、吃不好都會造成健康風險。

根據美國國家衛生院指出，睡眠問題與高血壓、糖尿病、肥胖、憂鬱症、心臟病和中風等風險增加有關。

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