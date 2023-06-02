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出門帶傘！未來一周午後有雨 「這兩地」高溫上看36度
中央氣象局表示，明天起受西南風影響，各地水氣增多，其中，中南部地區降雨明顯、東半部有局部短暫雨，午後西半部地區短暫雷陣雨、中南部有局部大雨。接下來一周各地午後都有雷陣雨機率，提醒民眾出門帶傘；溫度方面則已逐漸進入夏季，未來一周各地都有30度以上高溫。
氣象局預報員趙紘表示，明天西南風帶來水氣，中南部地區降雨明顯、東半部有局部短暫雨，午後西半部地區短暫雷陣雨、中南部有局部大雨。下周日至周一水氣減少，各地為多雲到晴，僅東半部、東南部地區及東北部山區有局部短暫雨，午後各地山區及南部平地有雷陣雨。
趙紘指出，下周二各地為多雲天氣，東半部、東南部及恆春半島有零星降雨，午後西半部地區及各地山區有雷陣雨。下周三至周五南邊水氣變多，南部及東南部有短暫雨，其他地區午後也有短暫陣雨。
他也說，明天伴隨水氣變多，各地會略為降溫，北部、東半部約30、31度，其他地區約32至34度，台南及高雄近山區可能有36度以上高溫。周日水氣減少，各地溫度回升至32至35度。下周一至周四溫度都維持在33至35度，周五後則看水氣多寡影響，但整體仍都在30度以上。
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