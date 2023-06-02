阿里山鐵路全線通車最後一哩路「42號隧道」今獲隧道獎
阿里山鐵路「42號隧道工程」榮獲中華民國隧道協會優良隧道工程獎，今頒獎表揚。42號隧道為阿里山林鐵全線通車最後最後一哩路，預訂今年11月中旬竣工後，接續軌道鋪設作業，明年中阿里山森鐵可望全線通車。
林鐵及文資處參與中華民國隧道協會今年優良隧道工程評選，經眾多工程報名參賽，僅8件入圍複評，42號隧道工程今榮獲中華民國隧道協會「優良隧道工程獎」
嘉林管處表示，新建42號隧道工程位於二萬平偏遠山區，克服腹地狹小、施工困難及保存既有隧道洞口，展維護文化資產等特色，獲選優良隧道工程獎。
新建42號隧道設計，採尊重自然生態與環境永續之減法工程，終點銜接既有43號隧道口，減少洞口開挖，施工克服偏遠山區無通達道路，以鐵道運輸機具和材料，不新闢施工便道，達最小地貌擾動。
新建42隧道全長1106公尺，路線選定座落堅硬岩層，最深覆土厚度達154公尺，提昇行車安全；隧道斷面加舖防水膜，隧道底部設置PVC管排水，防止隧道內滲水，增加隧道穩定性。
嘉林管處表示， 42號隧道工程2021年1月8日動工，去年12月29日貫通隧道，今年施作隧道防水膜舖設及隧道壁體混凝土澆置，預訂今年11月中旬竣工後，接續軌道鋪設作業，明年中可望全線通車。
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