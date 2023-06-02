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回響／提高動物保育員危險加給 蔣萬安承諾行政院會再向中央爭取

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員耿葳今在議會總質詢關切保育員低薪困境，市長蔣萬安承諾將在每周四例行的行政院會，再次向中央反映，積極為保育員爭取福利。圖／取自YouTube「臺北市議會」
國民黨北市議員耿葳今在議會總質詢關切保育員低薪困境，市長蔣萬安承諾將在每周四例行的行政院會，再次向中央反映，積極為保育員爭取福利。圖／取自YouTube「臺北市議會」

本報日前推出「動物保育員薪低」專題，保育員工作風險高，月領不到4萬元到退休，危險職務加值超過30年未調高，引起各界熱議。國民黨北市議員耿葳今在議會總質詢關切，市長蔣萬安承諾將在每周四例行的行政院會，再次向中央反映，積極為保育員爭取福利。

北市動物園占地165公頃，現有8個戶外園區與6個室內主題館，園區大小事由公務人員、教育人員、職工、駐衛警等306位員工各司其職，包含123位保育員。

高達346個物種、2275隻動物，全仰賴大量人力與精力投入照養，保育員職稱為「技工」或「工友」，領中央統一薪餉，上限3萬5770元，而危險職務加給分級為1800、2200、2500元，超過30年都沒有提高。

耿葳說，台北市立動物園幾乎是國家級的動物園，在亞洲各國動物園裡甚至排名在前段，可悲的是，專業保育員每天工作必須面臨無法預期的危險，包含照養的動物、看不見的人畜感染風險，危險性與一般技工、工友無法相提並論。

耿葳指出，動物園建議中央修訂「各公立動物園（鳥園）擔任危險性工作人員危險職務加給」，人事總處回文，行政院1990年7月20日核定，尚不宜調整幅度計算，嘲諷「這是在講哪個朝代的話？」直呼中央官員真是不食人間煙火。  她舉例，台北市警察局10年前曾為員警跟中央爭取首都「警察勤務繁重加給」，最後中央同意，財源由北市自籌。並問蔣萬安，已有這先例，若中央核准動物園此案，市府是否同意編列預算，給保育員更多保障？

蔣萬安回應，保育員非常辛苦，如果中央同意，北市府非常願意提高保育員的危險加給。市府去年發文中央提高危險加給，今年3月中央回函要求補充說明，近期會再次發文回覆，積極為保育員爭取福利，同時承諾會在每周四例行的行政院會，再次向中央反映。

動物園 北市 行政院

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