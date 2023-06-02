台大首創探索學分制 分數未達預期成績單可不顯示

國立台灣大學今天（2日）表示，近年積極推動「未來大學2.0」建構多元跨域學習環境。為鼓勵學生勇敢嘗試跨域學習、放下成績顧慮，並挖掘自我潛能，台大於國內首創「探索學分」制度，112學年、今年八月起，學士班一年級及二年級學生，修習非主修學系課程未達預期成效時，可以申請將課程列為探索學分，合計至多6學分。

台大表示，近年不少學生大學期間多會考慮跨域、跨學科學習，但也擔心是否會讀的不上手，或跨領域的學科成績不好，影響日後出國的整體成績申請，因而不敢嘗試。

對此，台大領先全台學校推出探索學分制度，探索學分採事後申請制，學生可於當學期期末考結束後，至次學期開學第一周期間申請。原始成績及格（C-以上）科目，經認列為探索學分後，成績考評將改為「通過」，仍可獲得學分但成績單不會顯示原始成績，且不計入GPA（成績總平均）計算；若原始成績不及格的科目被認列為探索學分後，成績單即不顯示該課程紀錄。

台大表示，每位學生得認列為探索學分的課程，以合計至多6學分為限，申請順序較後且合計超過6學分的課程則不予核准。不得申請認列為探索學分的課程種類包含學生主修學系（學位學程）或雙主修學系（學位學程）開設的課程、共同必修課程、全民國防教育軍事訓練課程，以及經台大校方核准出國修課的課程。

另外，台大也指出，若學生該學期僅修習一門課程，且該門課程原始成績不及格者，亦不得申請。持續勉勵學生能利用探索學分彈性的制度，在學習的道路上大膽探索、勇於突破，以更多元寬廣的模式朝自我實踐的目標邁進。