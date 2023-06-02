守護國門超過40年 桃機舊塔台保留部分牆體紀念

桃園國際機場新塔台啟用已逾3年，交通部民用航空局去年拆除守護國門飛安超過40年的舊塔台，為了紀念歷史，保留部分牆體成為塔台園區一景，並製作紀念影片，為舊塔台留下完整記錄。

民航局表示，桃機舊塔台1979年2月26日配合機場開放啟用，座落機場中心，高46公尺，是國門顯著地標，也是台灣連結世界的重要門戶，2019年12月功成身退，累計服務超過460萬架次航班、逾7億人次旅客。舊塔台啟用之初，每日服務航班不到100架次，年總旅客數僅約400萬人次，新塔台啟用時，每日需服務的航班已成長到每日730架次，旅客量達4868萬人次。

民航局指出，由於舊塔台結構老舊又鄰近新塔台，且有影響管制視線疑慮，去年起開始拆除作業，並採用相對耗時的打除法，避免影響新塔台作業。為了讓更多人瞭解舊塔台歷史、功能與重要性，保留舊塔台原址1樓部分牆體結構，重新設計為園區景觀一部分，並記錄拆除過程製作紀念影片，讓民眾回顧舊塔台守護國門的日子。紀念影片(https://youtu.be/6TC41sPShkI)，