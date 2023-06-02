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空服員外站遭性騷 衛福部：灰色地帶界定是勞動部權責

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
桃園市空服員職業工會力挺空服員，要求主管機關開罰。圖／桃園市空服員職業工會提供
桃園市空服員職業工會力挺空服員，要求主管機關開罰。圖／桃園市空服員職業工會提供

繼民進黨黨工遭性騷吃案事件，又傳出國籍航空空服員在外站遭男同事性騷，桃園市政府卻以非中華民國領土為由無法開罰。空服員工會在新聞稿中指出，已向衛福部提出訴願。衛福部保護司副司長郭彩榕表示，因外站工作性質特殊，須由勞動部釐清是否屬於職場性騷擾，以確認適用法條及部會權責，若非職場性騷擾才是衛福部權責。

郭彩榕表示，外站過夜性質特殊，空服員若24小時都在國外，與國內下班時間的定義是否一樣、晚上時間算不算工作，需要由勞動部進行解釋，才能確認適用法條是勞動部主責的「性別平等工作法」或衛福部負責的「性騷擾防治法」。

至於空服員工會新聞稿中表示已提出訴願，郭彩榕說，訴願事件會由衛福部法規會的訴願委員處理，自己尚未接收到相關訊息。該個案進入訴願程序首要之務仍是釐清應採「性別平等工作法」還是「性騷擾防治法」，若屬「性騷擾防治法」處理範圍，才會啟動相關機制。

郭彩榕說，一般來說，若勞動部確認案件屬於「性騷擾防治法」管轄範圍，則案件受害者可先向加害者所屬機關申訴，再向地方主管機關申訴，最後向中央訴願的程序尋求救濟。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱表示，當事人所屬航空公司已經認定該事件屬於職場性騷擾，並要求雇主予以懲處，同時並向桃園市社會局申訴，希望透過「性騷擾防治法」給予行政罰。原本希望同時採取兩項處理管道，不料社會局卻以非中華民國領土為由不予開罰，故才向「性騷擾防治法」的主管機關衛福部提出訴願。

空服員工會則發出聲明指出，只因性騷擾的行為發生在國外飯店，便未對加害者開罰，無疑是對組員的二度傷害，也讓全體空服員因為工作特性，飛到外站過夜時，就完全失去「性騷擾防治法」的保護。

性騷擾 空服員 衛福部

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