喉嚨總是卡卡找不到原因？八大喉嚨異物感原因一次看

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「喉嚨異物感」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的喉嚨異物感原因排行。

你是否也曾因為喉嚨卡卡而懷疑自己身體出狀況？其實造成喉嚨不適的因素非常多元，除了感冒、確診外，喉嚨異物感也有可能源自於不同的生活習慣和病症！

喉嚨卡卡不一定是感冒症狀，更有可能在提醒你的身體出狀況！ ▲ 網友熱議TOP8喉嚨異物感原因網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「喉嚨異物感」相關話題的討論，可以發現聲量排行最高的是「胃食道逆流」。胃食道逆流也就是俗稱的「火燒心」，其引起的喉嚨異物感是由於胃酸溢出到喉嚨時會對粘膜造成損傷，從而導致喉嚨不適。有網友分享自己因為覺得喉嚨卡卡的去就醫，照了胃鏡才發現症狀是由胃食道逆流引起的，也有人提到自己曾因胃食道逆流導致食道灼熱、有異物感，甚至不能好好躺平睡覺而失眠。排名第二的原因則為「飲食習慣影響」引發的異物感，尤其若平時有吸菸、喝酒、嚼檳榔等習慣，更可能增加喉嚨感到不適的機率。有網友發文表示自己平時一直有抽菸喝酒的習慣，長期下來便經常感覺喉嚨卡卡、胸口悶痛，而就醫經過內視鏡檢查後，發現竟然在食道中已有突起病灶，以過來人身分呼籲大家要避免過量的菸酒檳榔。

此外，不少網友也曾因「鼻涕倒流」導致喉嚨不適，因為鼻涕倒流會讓人時不時就覺得喉嚨有東西堵塞，進而令人忍不住想咳嗽。便有民眾發文抱怨自己是很容易鼻涕倒流的體質，讓他總是覺得喉嚨卡卡的、相當不適，並請教網友是否有改善方式，吸引不少網友回覆自己同為苦主的經驗，並熱心提供改善建議，像是有人提到可以試著吃益生菌、使用除濕機等等方式解決鼻涕倒流帶來的困擾。

除了身體本身的狀況之外，心理壓力或作息混亂引起的自律神經失調也會讓人感覺喉嚨有異物感。網上有中醫師發文列舉自律神經失調可能導致的症狀，其中一項即為喉嚨有「像被刺卡住般的異物感」。對此，網友亦紛紛回應自己有這方面的困擾，甚至有網友表示：「不管進食前後，都感覺有東西卡在那，吞嚥時沒有異物感，但當下會覺得卡住的感覺消失了。」醫師表示，有此困擾的民眾可以多按壓手指甲床旁的「井穴」，對於舒緩症狀有很好的效果。

無論是否有喉嚨異物感的問題，都可從這些網友的經驗中學習，並盡量避免會導致喉嚨問題的行爲，從日常生活細節中建立健康的生活習慣，還給自己健康的身體，遠離喉嚨卡卡的不適感！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「 網友熱議TOP8喉嚨異物感原因 網路聲量排行」相關討論則數。觀測期間：2022/05/01~2023/05/21，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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