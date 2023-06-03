會懷念學生時期嗎？網提唸書時和出社會後「這點差別」超有感

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「學生時期」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對於是否懷念學生時期的正反觀點。

學生時期對許多人而言是最難忘且重要的人生階段，常常能看見有人在出社會工作後發出「還是當學生最好」的感嘆，那麼究竟是哪些原因讓民眾超懷念學生時期呢？又有哪些經歷是脫離校園後才能體驗到的？

學生時期「交友圈」 單純又緊密 出社會「經濟獨立」花自己賺的錢超滿足！ ▲ 會懷念學生時期嗎？網友正反面議論焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察一年內網路上對於「是否懷念學生時期」話題的相關討論，發現許多網友仍對學生時期十分懷念，覺得校園生活是人生中最美好的一段時光，尤其在學生時期建立的友誼更是出社會後難以取代的。就有網友提到「學生時期的朋友最好，也對彼此最沒保留」，表示同學之間每天見面一起玩鬧、上下課，很容易就能培養出革命情感，而進入職場後在經營人際關係上似乎有更多眉角需要注意，引發不少共鳴「越長大越覺得小時候的友誼真的好單純」、「還是常常懷念以前一群人一起去上課、下課聚在一起聊天的情景」。此外，也有人認為學生時期的生活是最無憂無慮的，隨便一點小事都能跟朋友打趣地嘻嘻哈哈，有網友便分享自己的感受，提到「國高中時期大概是人生過得最青春的時候了，每天都盡全力的笑、胡鬧」，而出社會後雖然過得也安穩，但就是「好像少了點什麼」，令他常常懷念過去的生活；對此，有人點出這是因為出社會後肩上承擔的責任和需煩惱的事情變多了、不像上學時「只要顧好成績就好」，並感嘆青春一生只有一次，真的應該好好把握。

而另一部份網友則對學生時期不怎麼留戀，反而很樂意邁入下一個人生階段，其中不少人都認同「經濟獨立」是開始工作賺錢後才能體會到的好處，就有網友留言「學生時期什麼都被管死死的，上班賺錢自己花就是爽啦」，很享受這種能自由運用收入來滿足需求的感覺，引來許多人感同身受「有錢領的感覺超讚」、「工作有錢賺再忙再累都覺得開心」，更有人直言「學生時期的輕鬆只是一種跟家人借貸的假象」，點出要不是有家人提供學費、生活費，那麼校園生活也許就不會那麼單純無憂。另一方面，某些網友認為學生時期的時間被安排得比較一板一眼，例如規定上課時一定要坐在教室內、下課只有十分鐘，反而是上班後時間運用較自由，「東西做不完至少我想出去喝杯咖啡就走出去」，並不想回到被管得很嚴實的校園。

你會懷念學生時期的生活嗎？也許你對於與學生時期的好友失去聯繫感到惋惜，也許你對出社會後的現況甚是滿意，無論如何，時光總不會倒流，願每個人在不同的人生階段都能發掘其美好及獨特的價值。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「 會懷念學生時期嗎？網友正反面議論焦點」相關討論則數。觀測期間：2022/05/01~2023/05/21，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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