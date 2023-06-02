石門水庫蓄容破億了 這水庫預估今會滿溢
瑪娃颱風為台灣北部地區帶來豐沛降雨，北區水資源局統計，自5月30日上午7時至6月2日7時許，新山、翡翠、石門、寶山、寶二、鳶山堰等水庫的累計增加入流量，推估達到5800萬噸；而石門水庫累積降雨量來到134毫米，至今下午1時，蓄水量1.02億噸，蓄水率49.92%，與颱風前相比增加13%，預估這波降雨為石門水庫降雨，帶來3500萬噸入流量。
北水局表示，除今寶二水庫預估會滿庫達到溢流狀態外，翡翠水庫累積降雨量有115.8毫米，預估翡翠可增加入流量1600萬頓，目前翡翠水庫蓄水量1.83億噸，蓄水率54.7%，比颱風前增加4.2%。
北水局指出，而石門水庫累積降雨量來到134毫米，今下午1時，蓄水量1.02億噸，蓄水率49.92%，與颱風前相比增加13%，預估這波降雨為石門水庫降雨，帶來3500萬噸入流量。蓄容破億對穩定水情有幫助。
北水局說，目前整體北部地區水情，除了可以順利供灌外，各類用水也穩定提供，北水局下階段目標，希望利用每次降雨，盡早蓄滿水庫，盼未來蓄滿後，長期穩定供水，盼民眾安心用水、節約用水，讓水資源供應更為穩定。
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