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乳癌篩檢年齡下修？國健署：成本效益恐落差 不建議提前公費篩檢

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
國健署目前提供45歲以上至未滿70歲婦女、或40歲以上有家族史女性，每2年1次免費乳房X光攝影檢查。圖／123RF
國健署目前提供45歲以上至未滿70歲婦女、或40歲以上有家族史女性，每2年1次免費乳房X光攝影檢查。圖／123RF

國健署目前提供45歲以上至未滿70歲婦女、或40歲以上有家族史女性，每2年1次免費乳房X光攝影檢查。近期立委王婉諭、林為洲等人關切補助門檻是否有望下修，以因應年輕女性罹患乳癌趨勢。對此，國健署長吳昭軍表示，專家日前已召開會議，若要將篩檢年齡下修，成本效益需再評估，但會持續關注各國作法，持續進行討論。

王婉諭日前指出，乳癌發生率居十大癌症之首，近期20歲以上發生率逐年增加，發生率在40歲突破每10萬人有100人，至45歲發生率達高峰，而乳癌好發年齡持續下降，分析35至49歲乳癌患者，大約五分之一的年輕病友為第三期或第四期患者，而早期乳癌治癒率很高，只要及早篩檢、發現，就可及早治療，她要求降低乳癌篩檢補助年齡至40歲。

衛福部長薛瑞元當時回應，乳癌好發年齡層逐步年輕化，因此必須檢討是否下修篩檢年齡，將要求國健署進行評估，評估內容包括下修年齡、篩檢頻率，或許較年輕者篩檢頻率可以不用那麼密集，包括財務評估在內的整體評估報告將於今年6月前提出。數據評估並不困難，困難之處在於向行政院、立法院爭取預算。

吳昭軍今天表示，觀察乳癌發生年齡中位數，近10年年齡往後延了9歲，近3年都在56歲左右，從真實世界數據來看，乳癌並沒有年輕化趨勢。國健署日前召開一次專家會議，認為年輕乳癌發生率較低，以45歲以上篩檢乳癌患者來看，約17名異常中有1名乳癌患者，若40歲接受篩檢者，陽性比例就會更低，若要補助公費篩檢，其花費與篩檢效益可能會有落差，目前專家並不建議將篩檢年齡往前。

吳昭軍表示，乳癌在任何年齡層都會發生，雖然近年有不少年輕乳癌病患，但不代表發生率年輕化，因此公費補助是否提前，成本效益需再評估，國健署會持續參考國際做法，所有癌症相關政策都會滾動式檢討，仔細評估。

台灣乳房醫學會榮譽理事長曾令民表示，日本、韓國等亞洲國家，將乳癌篩檢年齡下修40歲，台灣是否也比照下修，相關單位可以做政策評估及考慮，不過須考量整體經濟效益，花多少錢得到多少好處。尤其乳癌在各年齡層都同步增加，母數增加同時，也看到許多年輕乳癌，但並不代表乳癌年輕化，反倒有老化趨勢，現況的確相較歐美來說，乳癌中位數相對年輕，但未來年輕化的差異會逐漸縮小。

乳癌 國健署

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