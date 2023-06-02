全國最精彩！自行車嘉年華 明東勢客家文化園區登場

響應「世界自行車日」，交通部觀光局明(3日)同時在北、中、南舉辦主場活動，中部場與台中市政府「自行車嘉年華」攜手合作，將在東勢客家文化園區盛大開幕，邀民眾騎遊東后豐自行車道，終點站后里馬場，現場有自行車產業故事區、自行車產業市集、兒童劇團表演、幼童Push bike體驗及美食市集。

台中市副市長王育敏表示，明天活動將從東勢客家文化園區出發，沿線經百年歷史九號隧道、花梁鋼橋，抵達終點站后里馬場。

市府在花舞館內規劃舞台表演，包含：九天戰鼓民俗技藝、迷思魔幻劇團、小青蛙劇團、咖哩玩劇團、在地學校舞蹈表演等；現場也有自行車產業故事區，展出台灣雲豹特殊款自行車、身障自行車運動發展協會的身障車展示。

王育敏說明，參觀花舞館還能參加集章闖關活動，有機會抽到五星飯店雙人房2天1夜住宿券、變速腳踏車等大獎；此外，還有一上線就秒殺的幼童Push bike體驗活動，現場將限量開放加碼報名，請把握機會。

觀旅局指出，6月3日上午7時30分起至8時45分，共規劃兩處免費接駁專車，每15分鐘一班或坐滿即發車。第一處自豐原車站發車，第二處自東勢河濱公園發車，終點站均為東勢國小，步行5分鐘即可至東勢客家文化園區。