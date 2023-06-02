男子肝臟發現11公分巨大惡性腫瘤 動脈栓塞+手術切除

61歲吳姓男子有B型肝炎，但長期沒追蹤，日前因上腹有悶痛感就醫，超音波、電腦斷層檢查，發現他肝臟右側有個直徑11公分的巨大惡性腫瘤，且壓迫下腔靜脈，醫師先以經動脈肝腫瘤栓塞治療，後追蹤檢查腫瘤縮小，再為他安排手術將腫瘤切除乾淨，術後已順利出院並持續於門診追蹤。

苗栗市大千綜合醫院一般外科主任劉信誠表示，巨大肝癌的切除考驗手術醫師的技巧與耐心，必須在狹小空間離斷肝臟深部的血管和膽管，並要保留足夠的肝臟組織，且無破損的完整切除腫瘤，同時要盡量減少出血及輸血，這些都會影響病人術後恢復狀況；尤其當腫瘤壓迫主要的門靜脈、肝靜脈甚至下腔靜脈時，更大幅增加手術困難度及出血量。

他表示，在巨大肝癌腫瘤切除前，建議先以經動脈肝腫瘤栓塞治療，經由股動脈將導管伸至肝動脈，並注射化學治療藥物將血管塞住，藉以減少血液供應及提供化學治療，達到讓腫瘤壞死、縮小的療效；然而肝臟血流豐富，肝腫瘤常會有其他小動脈的分支增生，因此只用栓塞治療無法完全消滅惡性腫瘤細胞，但能讓原本不易切除的巨大腫瘤，有機會可順利切除。

劉信誠表示，目前肝癌治療仍以手術切除的預後最佳，但前提是肝功能要好，才能在腫瘤切除後，以剩餘肝臟組織持續負荷身體代謝需求。雖然手術可將腫瘤切除乾淨，但仍需要定期追蹤；根據統計，巨大肝癌切除後再復發的風險明顯高於初期肝癌，因此不可掉以輕心。