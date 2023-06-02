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夏季電價上路！冷氣「高1度省電6%」 3妙招讓冰箱保冷不耗電

聯合新聞網／ 綜合報導
台電建議把冷氣溫度設定在26到28度，而且每調高1度就可以省下空調電力6%。 示意圖／ingimage
台電建議把冷氣溫度設定在26到28度，而且每調高1度就可以省下空調電力6%。 示意圖／ingimage

炎炎夏日來臨，夏季電價也同時上路，許多民眾都很擔心電費暴增。對此，台電曾在臉書上發文，建議大家把冷氣溫度設定在26到28度，而且每調高1度就可以省下空調電力6%，也分享冰箱省電三妙招，除了可以輕鬆留住更多冷空氣，還不用多耗電。

夏季電價6月1日上路，台電每年6至9月仿效國際間包括美、日、英等國家電業，推動夏季電價制度，自民國78年實施至今已逾30年。根據最新電價表，每月用電120度以下不調整，每月用電121至330度調漲約13%，331至700度調漲約22%，701至1000度調漲約23%，1001度以上調漲約28%，台電預估每戶每月平均電費也因此增加479元。

台電指出夏季電價為平均電價的一部分，目的並非調漲電價，是為了合理反映當年度夏季與非夏季供電成本差異。台電表示去年夏季期間的用電量比非夏季期間高出4成以上，每月電費平均增加約479元，其中359元（75%）電費來自用電量增加，實際因夏季電價調整而增加部分僅120元。

對此，台電也曾在臉書上發文，「當吹冷氣吹到要穿外套，表示冷氣溫度調得太低了，建議應將冷氣溫度調高，而且冷氣每調高1度可省空調電力6%」。台電建議開冷氣時可以把溫度設定在26到28度，搭配開電風扇就會很涼，再加上進出隨手關門，避免冷氣外流，需長時間吹冷氣，可以改用變頻且能源效率1級冷氣。

另外，台電提醒「冰箱是家裡全年無休24小時運轉的家電，讓冰箱內部留住更多冷空氣，就不用多耗電讓冰箱保持低溫」。台電分享以下三妙招，包括減少冰箱門開關次數及開啟時間、冰箱不要塞太滿，八分滿最剛好、冰箱門要關緊，膠條老化要更換，都能讓冰箱留住更多冷空氣，而且還不會多耗電。

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