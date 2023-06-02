台灣虎航優惠機票又來囉 全航線899元起 上午10時開賣

台灣虎航參加今天至6月5日的高雄市旅行公會國際旅展，特別推出全航線未稅899元起優惠價，今天上午10時起線上同步開賣。旅展現場購票再享9折優惠。

台灣虎航說，全航線單程未稅899元起，促銷期間自今天上午10時至5日晚上11時59分，旅遊期間自今天至2024年3月30日。農曆春節期間（2024年2月6日至2月18日）不適用。

台灣虎航說，金浦搭乘期間為即日起至8月31日；札幌（新千歲）、旭川、佐賀、峴港、卡里博（長灘島）、公主港（巴拉望）、澳門搭乘期間為即日起至10月28日。