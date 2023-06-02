有利颱風生成環境指標 賈新興預估7月6日前後建立

近期有梅雨和颱風嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，下周一至周二觀察南海至菲律賓東方外有熱帶性低氣壓生成機率。展期資料顯示，10日至23日西南季風有利降雨環境。預估有利颱風生成環境指標，於7月6日前後建立。

賈新興說，明天至下周一各地午後有局部短暫陣雨或雷雨，南投、嘉義及宜蘭山區有局部較大雨勢。下周一至周二觀察南海至菲律賓東方外有熱帶性低氣壓生成機率。

他表示，下周四之後山區有零星短暫陣雨，下周五微弱鋒面接近， 午後彰化以北、宜花及中南部山區有局部短暫陣雨。下周六桃園以北及宜花午後有零星短暫陣雨，11日午後台中以南山區及宜花山區有零星短暫陣雨。