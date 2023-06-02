有利颱風生成環境指標 賈新興預估7月6日前後建立
近期有梅雨和颱風嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，下周一至周二觀察南海至菲律賓東方外有熱帶性低氣壓生成機率。展期資料顯示，10日至23日西南季風有利降雨環境。預估有利颱風生成環境指標，於7月6日前後建立。
賈新興說，明天至下周一各地午後有局部短暫陣雨或雷雨，南投、嘉義及宜蘭山區有局部較大雨勢。下周一至周二觀察南海至菲律賓東方外有熱帶性低氣壓生成機率。
他表示，下周四之後山區有零星短暫陣雨，下周五微弱鋒面接近， 午後彰化以北、宜花及中南部山區有局部短暫陣雨。下周六桃園以北及宜花午後有零星短暫陣雨，11日午後台中以南山區及宜花山區有零星短暫陣雨。
賈新興說，展期資料顯示，10日至23日西南季風有利降雨環境。預估有利颱風生成環境指標，於7月6日前後建立。請節約用水。後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言