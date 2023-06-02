下周五前都很熱 今高溫上看36度午後局部雨 東北部長浪

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，隨著瑪娃颱風遠離，昨天中午過後天氣回穩，尤其是中南部、花東地區天氣非常好，中南部受到偏北轉西北風影響，風力很大。花東在背風側，花東縱谷出現36-38度的高溫，高屏內陸也有35-36度，北部迎風面的雲量較多，高溫約在30度以內。

他說，今天轉為弱偏西風環境，受到副熱帶高壓影響，上半天整體是較穩定高溫的天氣。中南部內陸、近山區有36度高溫機會，北部也可回升到33度左右，午後中南部山區、花東有熱對流發展帶來局部短暫雨的機會，東南部晚間也有降雨機會。

周末兩天為偏東到東南風環境，柯聿寧說，風力仍然偏弱，持續受到副熱帶高壓影響，白天溫度都是比較高的。午後熱力作用以及海風環流配合，仍然容易發展出熱對流，這幾天到山區活動務必要注意天氣變化。

另外，他表示，目前氣象局仍持續發布長浪即時訊息，颱風雖然遠離但長浪還是會影響到東北部，周末仍不建議到東北部沿岸活動。

柯聿寧說，預估下周長江中下游到日本南方一帶再度有鋒面活動，短期預報來看位置仍較偏北，還沒有明顯影響到台灣北部，結構也比較弱。

他表示，雖然6月上旬西南季風也有進入南海南部的跡象，但近期要北上、與鋒面配合的機會較低。下周五之前大致會維持這幾天偏熱、午後有局部熱對流的夏季天氣型態。