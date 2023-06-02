熱如夏上看36度注意長浪 吳德榮：明起1周天氣不穩定
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱瑪娃中心就在那霸附近，將向東北東加速，撲向日本南方海面。
中央氣象局說，輕度颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在琉球北北東方80公里海面上（台北東北東方680公里海面上），以每小時24公里速度，向東北東進行，中心附近最大風速每秒25公尺，7級風暴風半徑180公里。
他說，今天白天起各地晴時多雲，白天熱如夏，要防曬、防中暑；山區午後及花東有局部短暫陣雨的機率。北、東海岸的長浪減小中，海邊活動仍應注意。北部23至34度，中部24至34度，南部24至36度，東部22至35度。
吳德榮表示，未來一周台灣處在熱力不穩定的條件下，容易有強對流發展。周六、周日南部、東南部有較多水氣，有局部陣雨的機率；其他各地晴時多雲，山區午後有陣雨或雷雨發展，擴展至部分平地、並有持續至晚間的機率。
他說，下周一、周二各地晴時多雲，山區午後有陣雨或雷雨發展，並擴展至部分平地。下周三、周四 南部、東南部有較多水氣，有局部陣雨的機率；其他各地晴時多雲，山區午後有陣雨或雷雨發展，擴展至部分平地、並有持續至晚間的機率。
中央氣象局發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，目前花蓮及台東已觀測到2米左右的浪高。
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