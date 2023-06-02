IG抗癌網紅麵包包認「裝病3年」 健身照、化療記錄全是作假
擁有1.1萬粉絲追蹤的IG健身網紅「麵包包」昨天發文坦承自己假冒罹癌長達三年。「麵包包」IG帳號仍留有自己罹癌後健身的畫面，並在其中標注化療次數。
事實上，早在五月就有疑似「麵包包」前夫的網友在網路論壇Dcard發文，表示罹患胰臟癌的前妻，堅持自己一人到醫院治療，並且持續健身對抗病魔。該網友指出，考量病人心情，自己只到醫院門口接送，兩年多時間沒有見過主治醫師、診斷證明及就醫收據，更是發現110年全家醫藥支出只有8480元。
本報取得「麵包包」接受「我們都有病」社群採訪的內容，她在文中指出，自己「放棄舞者職業卻在健檢中確診胰臟癌第四期」、「罹癌讓自己的世界慢了下來」、「確診後老公天天以淚洗面」，甚至還在採訪尾聲鼓勵癌症病友「堅持，就會看見希望。」。事件一發該文章已經緊急下架。
●「麵包包」聲明全文：
所有曾經關心過我、支持過我、幫我加油過的每一位家人、朋友、粉絲、網友
我想在這裡跟大家道歉
我做了最不應該做的事
我謊稱自己罹癌，欺騙了所有的人長達三年
對不起曾經對我付出一點點好的任何人
更對不起百般照顧我的黑熊
對不起死命維護我疼愛我的丁丁
對我掏心掏肺噓寒問暖的tumaz一家人
和一直在第一位支持我的此刻老伴
他們都是在不知情的狀況下陪我做了這些事
我知道我自己罪該萬死，我自己選擇的也必須自己承擔
但請大家不要去指責他們或是再逼他們做出任何解釋
他們也跟大家一樣是受害者
最後，還是想再跟所有人說聲對不起
你們的指責咒罵我都會接受
曾經用過我優惠碼支持過我的每個人我也很抱歉，個大廠商若需要賠償的話我會全額負責，當然我知道很多是金錢無法賠償的
我只能再次跟大家道歉
今天起我會離開tumaz、離開此刻，我知道沒有資格再留在任何一個相信過我的地方
造成的風波也非常抱歉、浪費大家的時間也非常抱歉
做了最錯誤的示範
傷害了愛我的人和我愛的人
這一切真的抱歉
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