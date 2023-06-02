IG網紅謊稱罹癌 年輕病團遺憾：多年倡議遭自私破壞
在IG擁有1.1萬粉絲追蹤的健身網紅「麵包包」3年前開始自稱罹患胰臟癌、歷經65次化療，卻在昨天發文坦承自己假冒罹癌。「麵包包」曾經接受病友年輕社群「我們都有病」採訪，大談罹癌過程的艱苦，「我們都有病」共同創辦人暨台灣年輕病友協會的副理事長劉桓睿表示，竟有人假冒癌友，此事不但影響年輕病友形象，也恐讓多年倡議成果毀於一旦。
劉桓睿指出，假冒癌友，這其實不是第一次發生，假冒者的背後動機可能是希望透過勵志抗癌的故事，在社群搏得流量。他指出，台灣人很有愛心，聽到病友辛苦奮鬥的故事，都會樂意給予支持協助，假冒病友者有些藉此獲利，有些則藉此博取鼓勵和慰藉。
「病友故事一直以來是病權倡議過程中，病團跟官署與社會大眾溝通病友需求的重要媒介。」劉桓睿指出，疾病治療的意義不只在於解決身體病痛，更重要的是幫助病人回歸正常生活、減輕疾病對人生衝擊的過程。
劉桓睿直言，此次事件爆發後，勢必影響年輕病友族群形象，社會大眾對於真實病友故事的信任感恐會降低，病友想要溝通需求的障礙會增加，「對於真正在想辦法改善病人治療權益跟健保環境的我們來說，其實很受傷。」
「歸根究柢來說，也是因為癌症目前的治療資源不足，所以社會大眾還是會覺得癌症病人很可憐，需要幫忙。」劉桓睿表示，若政府願意投入更多預算投資健康，減輕民眾在癌症治療上的負擔，「或許有心人就不會再以假冒病友來騙取流量。」
台灣年輕病友協會及年輕病友相關社群，近年積極奔走為年輕癌症病患爭取權益，事件一發，恐影響累積的倡議能量。劉桓睿直言，建設友善、平等的溝通環境已經夠困難了，竟還被自私網紅破壞好不容易建立的環境，實在深感遺憾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言