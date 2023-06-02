IG網紅謊稱罹癌 年輕病團遺憾：多年倡議遭自私破壞

在IG擁有1.1萬粉絲追蹤的健身網紅「麵包包」3年前開始自稱罹患胰臟癌、歷經65次化療，卻在昨天發文坦承自己假冒罹癌。「麵包包」曾經接受病友年輕社群「我們都有病」採訪，大談罹癌過程的艱苦，「我們都有病」共同創辦人暨台灣年輕病友協會的副理事長劉桓睿表示，竟有人假冒癌友，此事不但影響年輕病友形象，也恐讓多年倡議成果毀於一旦。

劉桓睿指出，假冒癌友，這其實不是第一次發生，假冒者的背後動機可能是希望透過勵志抗癌的故事，在社群搏得流量。他指出，台灣人很有愛心，聽到病友辛苦奮鬥的故事，都會樂意給予支持協助，假冒病友者有些藉此獲利，有些則藉此博取鼓勵和慰藉。

「病友故事一直以來是病權倡議過程中，病團跟官署與社會大眾溝通病友需求的重要媒介。」劉桓睿指出，疾病治療的意義不只在於解決身體病痛，更重要的是幫助病人回歸正常生活、減輕疾病對人生衝擊的過程。

劉桓睿直言，此次事件爆發後，勢必影響年輕病友族群形象，社會大眾對於真實病友故事的信任感恐會降低，病友想要溝通需求的障礙會增加，「對於真正在想辦法改善病人治療權益跟健保環境的我們來說，其實很受傷。」

「歸根究柢來說，也是因為癌症目前的治療資源不足，所以社會大眾還是會覺得癌症病人很可憐，需要幫忙。」劉桓睿表示，若政府願意投入更多預算投資健康，減輕民眾在癌症治療上的負擔，「或許有心人就不會再以假冒病友來騙取流量。」