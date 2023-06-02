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國旅又變貴 預估暑假再漲一波
疫情解封帶動旅宿業回溫，今年第一季觀光旅館及旅館業住客人次約一千六百萬人次，較去年同期成長兩成五，但伴隨住房率提升，平均房價也持續上漲，其中觀光旅館平均房價高達四七七五元，一般旅館二七六六元，不僅較去年同期高，也比去年一整年平均高，暑假國旅旺季將屆，業者預估還會有一波調漲。
全台共有一一七家觀光旅館、三三二五家一般旅館，根據觀光局統計，今年首季觀光旅館業平均房價，較去年同期增加五四三元，一般旅館較去年同期增加一七○元。
若以各縣市來看，觀光旅館以南投縣一六四三五元居冠，其次為花蓮縣八三○三元、嘉義縣八一○四元；旅館業則同樣是以南投縣三八三二元居冠，其次為宜蘭縣三七二七元、屏東縣三三五三元。
觀光局表示，原物料價格上漲、基本工資調升等因素，導致房價上揚。至於南投縣主因是涵碧樓、雲品溫泉酒店等兩家以高端客群為主要市場的觀光旅館，加上熱門景區周邊的卅家旅館均高於平均房價，連帶拉抬整體價格。
觀光局指出，今年第一季觀光旅館業平均住用率較去年同期成長十五％、旅館業成長六點○五％，其中國際住客人次也較去年同期增加。
隨著暑假旺季將屆，不少業者研議依照往年調整住宿價格。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，花蓮縣屬度假型城市，暑假住宿勢必會調漲，但考量疫情解封後，民眾多會選擇出國遊玩，業者普遍擔心訂房狀況不如以往，調漲幅度保守，預估約漲三成。
靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，以目前國內市場來看，還看不到房價下修或趨緩的跡象，不過若漲幅波動過大，可能會影響觀光意願。
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