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疫情3年來 器捐意願跌6成

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
新冠疫情期間，醫院感染管制嚴格，並對器捐手術十分謹慎，以及本土疫情爆發後，民眾外出減少，連帶嚴重外傷患者也少，器捐來源降低，均使器捐人數下降。圖／報系資料照
新冠疫情期間，醫院感染管制嚴格，並對器捐手術十分謹慎，以及本土疫情爆發後，民眾外出減少，連帶嚴重外傷患者也少，器捐來源降低，均使器捐人數下降。圖／報系資料照

亞東醫院完成全國首例活體小腸移植手術，但依器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，今年尚在等待腎臟、肝臟等器官移植病人仍有一萬多人，其中四二九人已接受移植。若就等候移植器官來看，等候腎臟人數最多，多達八千多人，其次為眼角膜、肝臟、心臟、肺臟、胰臟、小腸，然而新冠疫情三年多來也影響了器官捐贈。

根據器官中心統計，器官捐贈簽署意願書於二○一九年有四萬三五一○件，新冠疫情爆發後，二○二○年降至三萬二四九六件、二○二一年為二萬二七九三件，去年僅剩一萬七一四五件、約為二○一九年的四成。

林口長庚醫院副院長李威震說，疫情爆發後，關於新冠病毒會對器官造成哪些影響，大家不清楚，讓器捐數量下降；再者，醫院有家屬陪探病的管制措施，也讓器捐勸募變得困難。

李威震指出，其實輕症確診者康復後，還是可以捐贈器官，但捐贈肺臟前，需針對下呼吸道進行ＰＣＲ檢測，確認沒有病毒時，才可進行移植。去年我國已有曾確診新冠肺炎的大愛捐贈者，捐出心臟、腎臟、肝臟等，器官功能都未受影響。

李威震表示，目前等待腎臟移植的病人最多，如果腎功能不佳還可洗腎治療，但仍要讓病人了解，腎臟移植還是比洗腎好。可是心臟、肝臟、肺臟、胰臟等器官如果功能不佳時，則可能會危及生命。

台北醫學大學公共衛生學院講座教授李伯璋說，現在高達九萬人需要洗腎，須正視此問題，而推動活體腎臟移植需要完整風險評估及家人支持，應持續推動。

李伯璋表示，疫情期間很多手術不方便進行，現在疫情穩定希望器官捐贈、移植數量漸提升。

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