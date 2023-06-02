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健康你我他／做好基本功 有備無患

聯合報／ 文／郭明洋（北市大安）
對抗病毒像打仗，只要保持警覺，做好基本功，有備無患。圖／郭明洋提供
對抗病毒像打仗，只要保持警覺，做好基本功，有備無患。圖／郭明洋提供

自從疫情指揮中心解散，不再每天報確診數後，很多人都有錯覺：「新冠疫情消失了！」但隨著新聞報導熱度降低，人們防疫作為也跟著鬆散，因此造就了第四波疫情，重複感染比率增高，六月下旬將達到高峰，估計每日新增二萬五千至三萬名陽性個案。

雖然目前我是天選之人，打過四劑疫苗，但一直以來，保持警戒和遵守疫情大流行的一些防範措施，還是保護自己的重要準則。面對這波新冠病毒的反撲，覺得維持底下基本功非常重要：

一、戴口罩：即使在解除口罩令情況下，戴口罩仍是有效的防護措施，特別是在大眾運輸工具上、公共場所或與他人近距離接觸時。

二、維持手部衛生：勤洗手，使用肥皂和水或酒精搓手液，尤其在接觸公共物品、打噴嚏或咳嗽後，以及在進食前。

三、保持社交距離：盡量保持與他人距離，特別是在室內空間，避免人群擁擠的場所。

四、加強免疫力：保持良好健康狀態，包括均衡飲食、充足休息、適度運動和遠離壓力。

此外，更要備妥體溫計、血氧計、快篩試劑等物品，同時儲備可解熱止痛、止鼻水、止咳化痰和舒緩腸胃炎等藥物，預防不時之需。

對抗病毒就像打仗，只要保持警覺，有備無患，按基本功操練所需戰力，做好自我防護，一定可以共同努力控制疫情蔓延。

疫情 口罩 快篩試劑

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