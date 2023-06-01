桃機6月起增加20班次客運 滿足旅客深夜、凌晨搭乘需求

桃園機場公司因應旅客疏運需求，將自今天（1日）起陸續增加聯外客運巴士20班次，包括大有巴士1960（往臺北）新增1班、1962（往板橋）新增4班、1968 （往新店）新增3班不定時加班車，國光客運自6月5日起也將增加1840（往松機）1班、1841（往南崁）1班、1819（往臺北）10班，歡迎旅客進出機場可多加利用。

機場公司表示，根據旅運量及航班恢復情形，持續提升聯外交通服務能量，自解封以來已多次邀集主管機關及大眾運輸業者召開會議，協調大眾運輸復駛規劃，並請客運巴士業者及機場捷運研議加開班次。今年（2023）首季客運量提升為654萬6,250人次，目前聯外客運巴士班次已回復至疫情前平日39％及假日35％，未來將持續視旅客人數及大眾運輸搭乘率滾動檢討現行班次，提供旅客更便利的聯外交通服務。

機場捷運部分，普通車已恢復疫情前班距，直達車維持尖峰15分鐘1班、離峰30分鐘 1 班，預計今年8月初將恢復疫情前班距全時段15分鐘1班；為服務清晨及深夜進出機場旅客需求，機場公司協調客運巴士調整首末班車時間，其中國光客運1840（往松機）末班車由20:40延長至22:40、1841（往南崁）末班車由22:30延長至23:10、1819（往臺北）首班車由05:20提早至04:30、末班車由01:20延長至02:10，滿足旅客及機場員工於離峰時間疏運需求。

機場公司指出，因當前客運駕駛員招募不易，加上紅眼航班尚未完全恢復，旅客需求有限，聯外交通尚無法完全恢復至疫情前營運能量，機場公司將持續協調大眾運輸業者根據航班及旅客人次，調整至等比例復駛率；同時感謝公路總局、臺北區監理所、新竹區監理所、桃園市政府交通局、桃園捷運公司及客運巴士業者協助。

桃園機場提醒旅客，進出機場可搭乘機場捷運或客運巴士等大眾運輸工具，方便又省時，也可選擇機場排班計程車或租賃車，勿搭乘違法黃牛車輛，以維護自身權益。

桃園機場客運巴士時刻表，請參考官方網站聯外交通資訊：https://www.taoyuan-airport.com/transportation。