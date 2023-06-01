桃機即起增聯外客運20班次 延長首末班車時間

桃園機場因應旅客量增加，今天起陸續增加聯外客運巴士20班次，延長首末班車時間，包括大有巴士1960（往台北）新增1班、1962（往板橋）新增4班、1968 （往新店）新增3班不定時加班車，國光客運自6月5日起也將增加1840（往松機）1班、1841（往南崁）1班、1819（往台北）10班。

機場公司表示，桃園機場今年首季客運量為654萬6250人次，約為2019年疫情前54%；因應旅客疏運需求，解封以來，根據旅運量及航班恢復情形，協調大眾運輸復駛規劃，並請客運巴士業者及機場捷運研議加開班次。

機場公司表示，目前聯外客運巴士班次已回復至疫情前平日39％、假日35％，未來將持續視旅客人數、大眾運輸搭乘率，滾動檢討現行班次。

桃園機場說，配合旅客回流，持續提升聯外交通服務能量，機場捷運普通車已恢復疫情前班距，直達車維持尖峰15分鐘1班、離峰30分鐘 1 班，預計8月初恢復疫情前班距全時段15分鐘1班。

服務清晨及深夜進出機場旅客需求，機場公司表示，客運巴士調整首末班車時間，其中國光客運1840（往松機）末班車由晚間8時40分延長至晚間10時40分、1841（往南崁）末班車由晚間10時30分延長至晚間11時10分、1819（往台北）首班車由清晨5時20分提早清晨4時30分、末班車凌晨1時20分延長至凌晨2時10分。

桃園機場客運巴士時刻表，可參考官方網站聯外交通資訊（https://www.taoyuan-airport.com/transportation）。