白肉雞貴農委會推吃土雞？陳吉仲：是誤解

國內白肉雞價格飆漲，農委會在5月28日發布新聞稿表示，近期進口量多，雞肉供應無虞，除了白肉雞以外，還有國產優質土雞可選，遭外界批評土雞比白肉雞更貴，農委會這樣說「何不食肉糜」，農委會主委陳吉仲今天表示，這是對新聞稿的誤解，新聞稿是要強調，國內白肉雞土雞供應無虞。

陳吉仲今天參加「石虎有您真好」記者會，他表示，國內的白肉雞、土雞已經供應無虞，今年進口量足，白肉雞的主要進口國是美國，其禽流感已經告一段落，價格已在調整中，進口量加國內生產量，可滿足需求，加國內也有土雞生產，消費者可以放心，但仍期待購買國產雞肉，目前產地價格每一台斤都維持在一定的水準，反而飼料價格期貨價格會跌，未來生產成本會更低，屆時肉雞產地價格也都會維持水準。

但根據最新的報表顯示，白肉雞雛雞價格，從今年初的每隻32元，漲到目前每隻40元，入雛量跌破400萬隻，僅395萬隻 (正常每周入雛500至525萬隻)白肉雞價格也一路漲到每台斤38元，國內缺雛雞，國產白肉雞量不足是事實，而農委會靠大量進口補充需求；至於煮雞湯用的土雞，指標性禽肉紅羽土雞，目前批發價為每台斤49元，價格高於白肉雞。

根據農委會在5月28(日)發布新聞稿顯示，為滿足國人雞肉需求，加工及進口業者已增加進口量，截至5月28日進口量已達9.6萬公噸，較去（111）年同期增加14 ％，後續整體供給量充足，端午節需求供應無虞，請國人安心。

新聞稿也說，去年底因國內肉種雞生產受到氣候與疫情影響，產蛋率下降以致短期國產白肉雞供應較少，隨著種雞恢復生產已漸回復正常供應量。白肉雞主要供應加工、速食業與團膳等使用，國產量約占2/3，其餘由進口補充，為因應國產數量減少，加工及進口業者已增加進口量，目前累計已超過9.6萬公噸以上，國產與進口互補調節，可穩定供應國內各方需求。

農委會表示，國人飲食對於雞肉的需求，除了白肉雞之外，還有國產的優質土雞，目前每周約可上市供應180萬隻，滿足國人對祭祀、燒烤與燉補需求，土雞批發價格清明後價格亦由每台斤56元降至52元，可供消費者多元參考選購。