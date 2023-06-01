快訊

無薪假燒進中科！二家工具機業通報212人放無薪假

非台大！泰晤士世界大學影響力排名 「這校」奪第24名台灣最佳

酷熱天氣專家教4招 秒速止汗 要穿淺色鞋、戒這飲品改大汗體質

香港01／ 撰文： 爆檸哥
戒這飲品改大汗體質。（示意圖／Ingimage）
戒這飲品改大汗體質。（示意圖／Ingimage）

夏日炎炎，外出最怕流汗，汗水會讓衣服濕透，最尷尬莫過於腋下、後背的汗漬，以及酸臭的汗水味。汗臭問題令不少男女都束手無策，不過，早前一個日本節目請來專家，分享了幾招説明改善大汗體質，除了避免外出，原來還有其他方法輕鬆解決問題！

汗腺過度發達為不少人帶來種種困擾，日本節目《ホンマでっか！？ TV》請來幾位專家，包括專門治療多汗症的醫生，為觀眾解答疑難，提出了4個能有效改善流汗問題的方法，大家不妨試一試！

第一招：做這件事便可減少臉上出汗？

（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

專門研究體臭的桐村裡紗醫生指，臉上出汗除了給人感覺不潔，還會溶掉妝容，讓女生們非常頭痛。她表示，身體會自動調節體內整體溫度，如果體溫過高，就會排出汗液。但若在胸部位置對上5cm位置，用透氣的棉布緊緊包裹身體。只要對胸部施以壓力，例如在用布束，胸部對上的位置就會停止流汗。日本的藝伎、舞妓和歌舞伎演員，從古至今也一直沿用這個方法止汗。這個方法能即時見效，而且成效高，能大大改善臉汗問題。不過，這個方法也帶來反效果，未能揮發走的汗液會集中在下半身。

第二招：戒一種飲品即可改善汗臭體質？

（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

汗液中有大量會產生異味的成分。其實汗的味道直接反映了體內健康情況，而負責分解這些異味成分的器官是肝臟。經常喝酒，導致肝臟機能較弱的人，除了容易大汗，味道還會比一般人臭。專門治療多汗症的山本英博醫生指，如果在熱鬧的環境下喝酒，會刺激大汗腺，即是分泌特殊臭味導致狐臭的單管狀腺。相反，在獨自在安靜的環境下喝酒，分泌的汗水會相對較少，也偏向無味。

第三招：穿這款鞋可以幫身體降溫？

（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

此外，深色的鞋子會吸收熱力，在炎熱天氣下，鞋內溫度會比淺色鞋子高出起碼攝氏8度以上。烈日下的瀝青路，溫度能高達攝氏55度。穿著深色或者平底鞋子，會迅速吸收地面散發的熱氣，令身體溫度上升，排出汗液。想有效減少汗水分泌，可以選擇穿上白色高跟涼鞋，男生則可以選擇淺色厚底涼鞋

第四招：這樣使用止汗劑效果最強！

（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

原來有很多人都弄錯了使用衣服除臭劑和止汗劑的方法！專門研究體臭的桐村里紗醫生指，衣服除臭劑應該在前一天預先噴在衣服上。止汗劑則應在前一晚睡覺前使用，讓皮膚吸收止汗劑成分，達致最佳消臭和止汗效果。

延伸閱讀：

止汗丨醫生拆解臭狐成因+3大改善方法 miraDry永久除體臭安全高效

體臭｜體味重社交場合好尷尬？6種方法改善異味　止汗劑要這樣用

文章授權轉載自《香港01》

日本 汗臭 味道

相關新聞

瑪娃遠離雨勢緩！各地高溫上看「3字頭」 這日變天水氣增

瑪娃颱風漸遠離，中央氣象局最新預報指出，今晚起各地雨勢會再減緩，不過明天午後，中南部山區仍要提防局部短暫雷陣雨。周六至下...

死忠不換！一票人爆愛兒童照健保卡 去1場所狂被問「是本人嗎？」

日常生活難免會遇到各種突發狀況，像是遺失證件或參加大考等，需要重拍證件照。近日有女網友分享，未來可能要換掉身分證舊照片，因此嘗試拍了目前很流行的韓式證件照，最後成品超級滿意，但女網友透露，只想換掉身...

今年首季旅宿房價齊漲 觀光旅館平均房價達4775元

隨著疫情解封帶動旅宿業回溫，今年第1季觀光旅館及旅館業國際住客人次約為270萬人次，較去年同期增加201萬人次，其中以日...

梅雨滯留鋒還沒出現打破紀錄？鄭明典：沒辦法說對或錯

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，上次最晚出現梅雨滯留鋒，是在2018年的5月31日至6月4日，從預報資料來看，...

已經6月還沒出現梅雨滯留鋒 賈新興：算是破紀錄了

回顧5月梅雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，2023年5月一共出現四波快閃鋒面，分別是5月7日至5月...

提高不讓行人、危險駕駛罰則 道交條例修拚6月底上路

立法院4月三讀通過「道路交通管理處罰條例」共34條修正案，提高未停讓行人罰鍰上限至6千元、無照駕駛罰則上限至2.4萬元、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦