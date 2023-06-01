酷熱天氣專家教4招 秒速止汗 要穿淺色鞋、戒這飲品改大汗體質

汗腺過度發達為不少人帶來種種困擾，日本節目《ホンマでっか！？ TV》請來幾位專家，包括專門治療多汗症的醫生，為觀眾解答疑難，提出了4個能有效改善流汗問題的方法，大家不妨試一試！

第一招：做這件事便可減少臉上出汗？

（示意圖／Ingimage）

專門研究體臭的桐村裡紗醫生指，臉上出汗除了給人感覺不潔，還會溶掉妝容，讓女生們非常頭痛。她表示，身體會自動調節體內整體溫度，如果體溫過高，就會排出汗液。但若在胸部位置對上5cm位置，用透氣的棉布緊緊包裹身體。只要對胸部施以壓力，例如在用布束，胸部對上的位置就會停止流汗。日本的藝伎、舞妓和歌舞伎演員，從古至今也一直沿用這個方法止汗。這個方法能即時見效，而且成效高，能大大改善臉汗問題。不過，這個方法也帶來反效果，未能揮發走的汗液會集中在下半身。

第二招：戒一種飲品即可改善汗臭體質？

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汗液中有大量會產生異味的成分。其實汗的味道直接反映了體內健康情況，而負責分解這些異味成分的器官是肝臟。經常喝酒，導致肝臟機能較弱的人，除了容易大汗，味道還會比一般人臭。專門治療多汗症的山本英博醫生指，如果在熱鬧的環境下喝酒，會刺激大汗腺，即是分泌特殊臭味導致狐臭的單管狀腺。相反，在獨自在安靜的環境下喝酒，分泌的汗水會相對較少，也偏向無味。

第三招：穿這款鞋可以幫身體降溫？

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此外，深色的鞋子會吸收熱力，在炎熱天氣下，鞋內溫度會比淺色鞋子高出起碼攝氏8度以上。烈日下的瀝青路，溫度能高達攝氏55度。穿著深色或者平底鞋子，會迅速吸收地面散發的熱氣，令身體溫度上升，排出汗液。想有效減少汗水分泌，可以選擇穿上白色高跟涼鞋，男生則可以選擇淺色厚底涼鞋。

第四招：這樣使用止汗劑效果最強！

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原來有很多人都弄錯了使用衣服除臭劑和止汗劑的方法！專門研究體臭的桐村里紗醫生指，衣服除臭劑應該在前一天預先噴在衣服上。止汗劑則應在前一晚睡覺前使用，讓皮膚吸收止汗劑成分，達致最佳消臭和止汗效果。

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文章授權轉載自《香港01》