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巨蟹座「鬼宿星團」明後天現身 天文館YouTube直播

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
平時市區難以看見的巨蟹座「鬼宿星團」，將在明後天登場，民眾晚上９點30分前都適合在西方天空中欣賞。圖／天文館提供
平時市區難以看見的巨蟹座「鬼宿星團」，將在明後天登場，民眾晚上９點30分前都適合在西方天空中欣賞。圖／天文館提供

北市天文館指出，平時市區難以看見的巨蟹座「鬼宿星團」，將在明後天現身，屆時恰好行經鬼宿星團的火星，不僅亮度1.5等肉眼輕易可見，顏色為紅色易辨，成為觀察鬼宿星團的最佳指引，當天晚上9點30分前都適合在西方天空中欣賞，天文館也將透過YouTube直播，並透過望遠鏡角度來欣賞。

天文館說明，鬼宿星團位於巨蟹座內，距離約600光年，由近千顆恆星組成的恆星集團，年齡僅數億年，當中有許多明亮的藍白色恆星，以肉眼觀看宛如模糊的雲塊，用雙筒望遠鏡則可分辨出數十顆簇集的小星星。

天文館指出，2000多年前的古希臘天文學家即有相關描述與記錄，中國古代則將其視為靈魂乘坐的馬車，因外觀如柳絮般虛幻飄緲、柔弱無力，所以稱為「積尸氣」或「積尸」。

天文館表示，其位於二十八宿中的「鬼宿」而稱為「鬼宿星團」，又因當中恆星看起來如蜂窩般密集，別名「蜂巢星團」，天文界多以編號M44稱呼。

天文館

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