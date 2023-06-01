影／6月天氣炎熱！金門物產展 顧客現場刮痧一條根

天氣炎熱，消暑聖品夯！今起至6月13日止，豐原太平洋百貨9樓舉辦「金門物產展」，有高人氣的減糖金門貢糖、金門麵線，還有炎炎夏日痠痛、刮痧適用的一條根，現場吸引顧客盤髮刮痧頸部，消暑又健康。百貨表示，今天前50名民眾打卡可享50元購物金，歡迎搶好康。

豐原太平洋百貨深受好評的「金門物產展」，今年邁入第16年，今天盛大開展，百貨準備開幕打卡好禮，前50位民眾打卡就送「50元購物金」，還有開幕限量優惠、截角限量金門特色商品，最低下殺49折。

符合健康元素，業者推出香濃減糖金門貢糖、金門麵線，也有民眾痠痛、炎熱詢問的一條根系列商品，現場就有民眾挽起秀髮，業者示範一條根軟膏刮痧，舒緩酷暑不適。現場也展售金門展銷售冠軍的金門高粱酒

百貨6樓時尚型男愛運動樓層改裝新登場，今起第一階段紳士休閒區多家品牌全新面貌展店，包括：企鵝、Wolsey、夢特嬌、PLAY BOY GOLF、PING、皮爾卡登等，以及豐原首度登場的男士服飾REGATTA CLUB、NEWYOKER、Kinloch Anderson。