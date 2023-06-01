中榮大數據追蹤 紅斑性狼瘡患者中風風險高

台中榮總今天表示，經過長期大數據追蹤發現，紅斑性狼瘡患者一旦嚴重發作，相較於未罹患的病人，中風風險提高8倍，其中出血性中風的風險更是提高22倍。

台中榮總今天召開記者會，由台中榮總腦中風中心主任陳柏霖及免疫風濕科醫師謝祖怡說明，紅斑性狼瘡患者在腦中風方面會面臨更高的風險。

台中榮總神經內科主任黃金安和醫師侯宗緯、免疫風濕科主任陳怡行與醫學研究部博士林敬恒共同參與的一項研究發現，紅斑性狼瘡患者不僅面臨更高的腦中風風險，且風險會在診斷後持續上升，上升趨勢甚至超過10年以上。這項研究結果於今年5月刊登在國際腦中風知名期刊Stroke and Vascular Neurology。

台中榮總研究團隊檢視2000年至2008年之間共8310名新診斷的紅斑性狼瘡患者，持續追蹤長達10年以上，發現相較於未罹患紅斑性狼瘡的病人，紅斑性狼瘡患者罹患缺血性和出血性腦中風的比率都明顯較高，10年追蹤期間的發生率分別為5.4%和1.5%；缺血性腦中風的風險比對照組上升1.73倍，而出血性腦中風則上升2.24倍。

研究結果雖然發現相較於未罹患紅斑性狼瘡的病人，紅斑性狼瘡患者會面臨較高腦中風的風險，但對於曾經歷嚴重發作的紅斑性狼瘡患者的中風風險，迄今仍沒有相關研究。

陳柏霖、黃金安等人進一步利用全民健康保險資料庫的大數據，進行一項涵蓋16年數據的分析結果發現，相較於未罹患紅斑性狼瘡的病人，紅斑性狼瘡患者一旦嚴重發作，中風風險提高8倍，其中缺血性中風的風險提高7倍，出血性中風的風險更是提高22倍。