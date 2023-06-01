今年首季旅宿房價齊漲 觀光旅館平均房價達4775元

隨著疫情解封帶動旅宿業回溫，今年第1季觀光旅館及旅館業國際住客人次約為270萬人次，較去年同期增加201萬人次，其中以日韓住客人次最多，約71.2萬人次，與去年同期成長逾6倍。觀光局指出，今年第1季觀光旅館及旅館業平均房價分別較去年同期漲12.83％、6.55％，來到4775元及2766元，平均住用率則分別以台南市、台北市最高。

觀光局指出，隨著疫情逐漸趨緩，國人及外籍旅客的增加帶動旅館住宿率提升，根據台灣旅宿網統計，今年第1季全台共有117家觀光旅館及3325家旅館，住客人次約1600萬人次，較去年同期1280萬人次成長320萬人次。其中，觀光旅館業平均住用率為56.41％，較去年同期約成長15％；旅館業平均住用率為44.53％，較去年同期約成長6.05％。

觀光局表示，今年第1季觀光旅館業平均住用率以台南市位居第一，本國籍住客約10萬人次，占整體住客人次約7.7成；旅館業平均住用率以台北市位居第一，外籍住客約108.1萬人次，占整體住客人次約4成，較去年同期約16萬人次增加約92.2萬人次，主因國境開放帶動住宿率成長。

觀光局指出，觀光旅館及旅館業今年第1季平均房價較去年同期呈上漲趨勢，觀光旅館業平均房價4775元，較去年同期增加543元、約成長12.83％，旅館業平均房價為2766元，較去年同期增加170元、約成長6.55％。

觀光局說，上漲原因推估因各項原物料價格上漲，去年消費者物價指數較前年增加2.95％，另每月基本工資逐年調升，由2019年23100元增至今年26400元，增加14.29％，推升旅館產業經營面向包含住宿、餐飲及其他休閒設施等營運成本。

觀光局也說，今年觀光旅館及旅館業以南投縣平均房價居冠，分別為16435元及3832元，主因該縣市有2家以高端客群為主要市場的觀光旅館(涵碧樓大飯店及雲品溫泉酒店日月潭)，加上其位於熱門景區周邊的30家旅館高於平均房價。