快訊

1圖看新iPhone變大又長！iPhone 15到iPhone 17三年螢幕進化 這代最驚豔

今年首季旅宿房價齊漲 觀光旅館平均房價達4775元

「一兆男」黃仁勳親民逛夜市「不帶保鑣」？輝達：砸2000萬做維安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年首季旅宿房價齊漲 觀光旅館平均房價達4775元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年第一季全台觀光旅館業平均房價4775元，較去年同期成長12.83％，旅館業平均房價為2766元，較去年同期成長6.55％。示意圖，本報資料照
今年第一季全台觀光旅館業平均房價4775元，較去年同期成長12.83％，旅館業平均房價為2766元，較去年同期成長6.55％。示意圖，本報資料照

隨著疫情解封帶動旅宿業回溫，今年第1季觀光旅館及旅館業國際住客人次約為270萬人次，較去年同期增加201萬人次，其中以日韓住客人次最多，約71.2萬人次，與去年同期成長逾6倍。觀光局指出，今年第1季觀光旅館及旅館業平均房價分別較去年同期漲12.83％、6.55％，來到4775元及2766元，平均住用率則分別以台南市、台北市最高。

觀光局指出，隨著疫情逐漸趨緩，國人及外籍旅客的增加帶動旅館住宿率提升，根據台灣旅宿網統計，今年第1季全台共有117家觀光旅館及3325家旅館，住客人次約1600萬人次，較去年同期1280萬人次成長320萬人次。其中，觀光旅館業平均住用率為56.41％，較去年同期約成長15％；旅館業平均住用率為44.53％，較去年同期約成長6.05％。

觀光局表示，今年第1季觀光旅館業平均住用率以台南市位居第一，本國籍住客約10萬人次，占整體住客人次約7.7成；旅館業平均住用率以台北市位居第一，外籍住客約108.1萬人次，占整體住客人次約4成，較去年同期約16萬人次增加約92.2萬人次，主因國境開放帶動住宿率成長。

觀光局指出，觀光旅館及旅館業今年第1季平均房價較去年同期呈上漲趨勢，觀光旅館業平均房價4775元，較去年同期增加543元、約成長12.83％，旅館業平均房價為2766元，較去年同期增加170元、約成長6.55％。

觀光局說，上漲原因推估因各項原物料價格上漲，去年消費者物價指數較前年增加2.95％，另每月基本工資逐年調升，由2019年23100元增至今年26400元，增加14.29％，推升旅館產業經營面向包含住宿、餐飲及其他休閒設施等營運成本。

觀光局也說，今年觀光旅館及旅館業以南投縣平均房價居冠，分別為16435元及3832元，主因該縣市有2家以高端客群為主要市場的觀光旅館(涵碧樓大飯店及雲品溫泉酒店日月潭)，加上其位於熱門景區周邊的30家旅館高於平均房價。

觀光局 住宿 疫情

延伸閱讀

玩完北京就來台 德國旅客要比較不同之處

寒舍、雲品 唱旺業績

振興會展及獎勵旅遊 觀光局與國貿局合作進軍德國IMEX展搶商機

台灣旅行團濟州島發生車禍 觀光局證實7旅客送醫已出院

相關新聞

梅雨滯留鋒還沒出現打破紀錄？鄭明典：沒辦法說對或錯

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，上次最晚出現梅雨滯留鋒，是在2018年的5月31日至6月4日，從預報資料來看，...

提高不讓行人、危險駕駛罰則 道交條例修拚6月底上路

立法院4月三讀通過「道路交通管理處罰條例」共34條修正案，提高未停讓行人罰鍰上限至6千元、無照駕駛罰則上限至2.4萬元、...

腸衰竭治療最後一塊拼圖 活體小腸移植7大QA

台灣首例「活體小腸移植」於五月卅日由亞東醫院副院長、小兒外科主任陳芸及其團隊完成，該案例是亞東活體小腸移植人體試驗的首位...

外圍環流風浪大 小琉球航班今停駛住房近零人潮絕跡

瑪娃颱風轉為逐漸遠離台灣，屏東小琉球今天受外圍環流影響風大浪高，東琉線交通航班停駛1天，島上民宿住房跌到近零，平日遊客如...

莫德納與中研院簽定合作 不排除與台灣合作疫苗代工

國際生醫大廠莫德納與台灣中央研究院今簽訂「合作意向書」，建立策略合作關係，莫德納台灣總經理李宜真表示，與中研院討論合作「...

已經6月還沒出現梅雨滯留鋒 賈新興：算是破紀錄了

回顧5月梅雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，2023年5月一共出現四波快閃鋒面，分別是5月7日至5月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦