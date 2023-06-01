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6成2嬰幼兒與吸菸者同住 8成4為父親在家吸菸

中央社／ 台北1日電

全球每年約6萬5000名15歲以下兒童和青少年死於菸害，國健署今天表示，兒童經常非自願暴露於二、三手菸環境中，據統計，6成2的嬰幼兒與吸菸者同住，且其中8成4為父親在家吸菸。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，根據世界衛生組織（WHO）資料，二手菸每年導致全球約120萬人死亡，其中6萬5000人是15歲以下的兒童和青少年。

國健署表示，菸害不只發生在吸菸的當下，其所產生的二、三手菸都是致癌物，任何濃度均會危害到周遭的人，即便只有短暫接觸，也會造成無形傷害。

二手菸是分布最廣的有害空氣污染物。國健署說，國際癌症研究總署（IARC）已將二手菸視為一級致癌物，研究指出，接觸二手菸的兒童患有下呼吸道感染、中耳疾病、呼吸道症狀和肺部生長緩慢的風險增加。

至於所謂的三手菸，也就是菸霧產生的有毒殘留物，會附著在表面如牆壁、地板、衣服和家具等，或積聚在室內灰塵中，時間可長達6個月之久，兒童在受污染的表面附近進食和玩耍時，接觸三手菸毒素的風險更大。

國健署依台灣出生世代研究的長期追蹤調查資料指出，2005年出生世代中，62%的18個月以下嬰幼兒與1名以上吸菸者同住，其中，家中吸菸者有84%為父親。

國健署呼籲，兒童的呼吸頻率快且免疫系統和神經系統仍在發育成長階段，比成人更容易受到二、三手菸的影響，且兒童經常非自願暴露於二、三手菸環境中，需要依靠家人及無菸環境的落實，讓兒童遠離菸的危害。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署

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