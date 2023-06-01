加熱菸更毒！國健署：比傳統紙菸有更多驗不出的有害成分

新菸害防制法今年3月22日上路，加熱菸未經健康風險評估審查禁止販售，目前沒有一款加熱菸經核定通過，市面上販售的加熱菸皆為非法產品，如有製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，違法者最高處5000萬元罰鍰，使用者亦處2000元至1萬元罰鍰。近來也有菸品業者不斷行銷加熱菸可作為傳統紙菸替代品，但並無證據顯示加熱菸有助於戒菸，且加熱菸甚至含有更多化學有害成分。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀表示，加熱菸含有甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，甚至含有許多傳統紙菸無法驗出的化學有害成分。無論是主動或被動接觸，加熱菸與紙菸所產生的煙霧對人體健康都有潛在的危害。世界衛生組織（WHO）證實，所有菸草都有害，即使用強大的通風系統和風扇，也無法完全防止接觸到這些化學物質。

吸菸產生的二、三手菸也都是致癌物，均會危害他人。WHO指出「二手菸」每年導致全球約120萬人死亡，其中6萬5000人是15歲以下的兒童和青少年；兒童的呼吸頻率快且免疫系統和神經系統仍在發育成長階段，比成人更容易受到二、三手菸的影響。此外，兒童經常非自願地暴露於二、三手菸的環境中，需要依靠家人及無菸環境的落實，讓兒童遠離菸的危害。

劉家秀說，二手菸是分佈最廣的有害空氣汙染物，國際癌症研究總署（IARC）將二手菸視為一級致癌物，研究指出，接觸二手菸的兒童患有下呼吸道感染、中耳疾病、呼吸道症狀和肺部生長緩慢的風險增加；而煙霧產生之有毒殘留物，即為三手菸，它會附著在表面（如:牆壁、地板、衣服和家具）或積聚在室內灰塵中，時間可長達6個月之久，兒童在受汙染的表面附近進食和玩耍時，接觸三手菸毒素的風險更大。

另外研究指出，全球約40%的兒童仍然在家裡或經常去的地方接觸到二手菸，而大多與父母吸菸有關；依台灣出生世代研究之長期追蹤調查資料指出，2005年出生世代中，有62％18個月以下之嬰幼兒與1名以上吸菸者同住，其中，家中吸菸者有84％為父親。新修法中將幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所列為全面禁菸場所，國健署呼籲，家中有吸菸的父母或長輩及早戒菸，給孩子一個健康成長的無菸環境。

劉家秀表示，去年5月15日起已免收戒菸服務藥品部分負擔費用，戒菸的途徑除戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）提供的戒菸藥物治療服務與衛教諮詢、支持與關懷外，民眾也可自行至地方政府衛生局（所）尋求戒菸服務，如果對戒菸有任何的疑問，可撥打免付費戒菸專線0800-636363，與專業人員一對一諮詢，量身打造個人戒菸計畫，亦可透過Line通訊軟體獲得戒菸諮詢服務（ID：@tsh0800636363）。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康