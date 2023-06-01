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凍卵並非生育萬靈丹 婦團促訂完善法規

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
婦團1日召開記者會，呼籲政府推動凍卵補助前，應善盡告知風險義務。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
婦團1日召開記者會，呼籲政府推動凍卵補助前，應善盡告知風險義務。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

凍卵不是女性想凍就凍，成功率不高還缺乏法律保障，政府推動補助前應完善相關法規！」台灣女人連線理事長黃淑英1日於記者會表示，近來很多民代、政府在宣傳凍卵補助，但凍卵並非確保女性就能晚生育，其中風險與費用，廣告商並未向社會清楚交代，政府若要推動補助，應先將凍卵行為、保存中心的法規完善。

凍卵再生 成功率低

黃淑英表示，凍卵話題近年來開始流行，也有地方政府開始推動補助，廣告商雖聲稱可讓女性生育自由、凍卵買保險等，但其實沒說的是凍卵的成功率與費用。黃淑英指出，美國凍卵使用率6到20%、活產成功率為11到21%、英國為18%，台灣目前使用率不到10%、活產率僅2.6%。

黃淑英說，台灣凍卵相關調查資料並不多，且缺乏法律保障，並沒有外界宣傳有「什麼時候都可以想要小孩」的自由，且凍卵費用不只保存，還有人工生殖的費用，這些都會因為年齡不同有所差異，如果年紀比較大的女性可能要取很多次卵，就需要花費大量成本。

不應貿然推補助

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈也指出，近來有團體推動AMH檢測，作為評估生育力與冷凍卵子的依據，但2017年的美國研究指出，AMH的水平與生育率高低無關；美國婦產科學會2019年甚至建議，不要對未診斷為不孕症的女性進行AMH檢測；英國生殖醫學會也反對將AMH檢測行銷成預測受孕的方法。

「推動『凍卵』補助反而與現在生育政策背道而馳！」黃淑英直言，政府不該期待推動「凍卵」以緩解少子女化，因為會推遲婦女生育年齡。婦團呼籲政府，應該完善凍卵相關法規、規範凍卵機構、制定定型化契約，政府推動補助時應該善盡告知風險義務。

目前桃園市、新竹市都有推動凍卵補助，台南市、台北市也有民代呼籲台南市政府推動凍卵補助。

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