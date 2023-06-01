外圍環流風浪大 小琉球航班今停駛住房近零人潮絕跡

瑪娃颱風轉為逐漸遠離台灣，屏東小琉球今天受外圍環流影響風大浪高，東琉線交通航班停駛1天，島上民宿住房跌到近零，平日遊客如織的景點、海邊和街道空盪盪，民宿業者和居民笑說：「彷如回到疫情禁遊令那段時光」，水上活動業者自動放無薪假；另個水上活動勝地屏東墾丁，海岸線也在解除海上警報後解禁，各遊憩沙灘又恢復人氣。

根據中央氣象局各航段時預報資料顯示，東港往返小琉球航段，6月1日上午9時以後，浪高1.4公尺、風力達6級以上，且風浪持續增強，包括泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運、琉興公司等船公司，先後在臉書粉絲專頁宣布6月1日停航，昨天也預告6月2日恢復正常。

東琉線交通航班今天停駛，觀光旅遊業首當其衝，居民則笑說：「終於可以清靜一天了！」小琉球蔡姓民宿業者說，大部分旅客都選擇延期入住，少部分因時間不允許而取消，今天因停航，島上數百家民宿住宿率跌到近零，加上海邊風大浪高，各景點、海邊和街道上出現難得空盪盪的場景，有「回到疫情禁遊令時光」的錯覺，大家趁此機會休息一天，明天又要開始忙接客了，接著迎接暑假旅遊旺季。