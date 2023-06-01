快訊

停止雙語政策逾萬人連署 教團籲藍綠白總統候選人表態

Pixel 7a買不下去？外媒盤點「這5款也超香」 其中1款官網偷降2500元

LINE對話內容曝光！民進黨女黨工自訴遭摸胸性騷 導演事後還問「睡得好嗎」

外圍環流風浪大 小琉球航班今停駛住房近零人潮絕跡

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東墾丁海岸線在解除海上警報後解禁，今天豔陽高照、颳起強風但海邊浪不大，各遊憩沙灘今天又恢復人氣。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁海岸線在解除海上警報後解禁，今天豔陽高照、颳起強風但海邊浪不大，各遊憩沙灘今天又恢復人氣。記者潘欣中／攝影

瑪娃颱風轉為逐漸遠離台灣，屏東小琉球今天受外圍環流影響風大浪高，東琉線交通航班停駛1天，島上民宿住房跌到近零，平日遊客如織的景點、海邊和街道空盪盪，民宿業者和居民笑說：「彷如回到疫情禁遊令那段時光」，水上活動業者自動放無薪假；另個水上活動勝地屏東墾丁，海岸線也在解除海上警報後解禁，各遊憩沙灘又恢復人氣。

根據中央氣象局各航段時預報資料顯示，東港往返小琉球航段，6月1日上午9時以後，浪高1.4公尺、風力達6級以上，且風浪持續增強，包括泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運、琉興公司等船公司，先後在臉書粉絲專頁宣布6月1日停航，昨天也預告6月2日恢復正常。

東琉線交通航班今天停駛，觀光旅遊業首當其衝，居民則笑說：「終於可以清靜一天了！」小琉球蔡姓民宿業者說，大部分旅客都選擇延期入住，少部分因時間不允許而取消，今天因停航，島上數百家民宿住宿率跌到近零，加上海邊風大浪高，各景點、海邊和街道上出現難得空盪盪的場景，有「回到疫情禁遊令時光」的錯覺，大家趁此機會休息一天，明天又要開始忙接客了，接著迎接暑假旅遊旺季。

屏東墾丁各遊憩沙灘在封閉2天後，隨著海上警報解除後解禁，墾丁今天豔陽高照、颳起強風但海邊浪不大，各遊憩沙灘又恢復人氣；墾丁一家五星飯店主管說，疫情5月降級後觀察，旅宿住房率已回復到疫情前的水準，這次瑪娃颱風掠過，對住宿率沒有影響，目前暑假旺季的訂房熱已顯現，預估7、8月平日住房可達八成，假日近滿房的高標水準。

屏東小琉球受外圍環流影響風大浪高，東琉線交通航班今一停駛1天，島上民宿住宿跌到近零，平日遊客如織的景點、海邊和街道空盪盪。圖／陳博正提供
屏東小琉球受外圍環流影響風大浪高，東琉線交通航班今一停駛1天，島上民宿住宿跌到近零，平日遊客如織的景點、海邊和街道空盪盪。圖／陳博正提供
瑪娃颱風掠過，對墾丁旅宿住房率沒有影響，親子遊客在泳池開心戲水。圖／墾丁福華提供
瑪娃颱風掠過，對墾丁旅宿住房率沒有影響，親子遊客在泳池開心戲水。圖／墾丁福華提供

小琉球 疫情 墾丁

延伸閱讀

颱風瑪娃撲日本沖繩 取消逾300航班影響2萬人

【重磅快評】瑪娃的颱風預報讓大家不知發生何事

林心如台東開寵物民宿 遊客入住驚見餐廳大廚是周興哲

郭台銘奪命連環叩柯文哲 夜奔民宿竟是談商業經

相關新聞

提高不讓行人、危險駕駛罰則 道交條例修拚6月底上路

立法院4月三讀通過「道路交通管理處罰條例」共34條修正案，提高未停讓行人罰鍰上限至6千元、無照駕駛罰則上限至2.4萬元、...

莫德納與中研院簽定合作 不排除與台灣合作疫苗代工

國際生醫大廠莫德納與台灣中央研究院今簽訂「合作意向書」，建立策略合作關係，莫德納台灣總經理李宜真表示，與中研院討論合作「...

好市多冷凍莓進口禁令至6/2續延 食藥署：已約專家召開會議審查

好市多A肝莓風波仍未落幕，食藥署昨公布，因好市多「冷凍草莓」Ａ肝陽性一案，高雄市衛生局再裁罰450萬元罰鍰。至於先前要求...

瑪娃遠離但風浪到周末 專家：有無梅雨關注6月10日之後

瑪娃颱風海上颱風警報已經解除，今天凌晨2時減弱為輕度颱風。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示...

台灣虎航全航線未稅899元起 明天上午10時開搶

高雄市旅行公會國際旅展明天至6月5日登場，台灣虎航特別推出全航線未稅899元起優惠價，明天上午10時起線上同步開賣。旅展...

5種以上健康生活方式 染疫後患長新冠風險降低49%

今年5月起，國內第4波COVID-19本土疫情再起，有些人確診康復後3個月內有長新冠後遺症，美國醫學期刊「JAMA」發布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦