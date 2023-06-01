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終於等到！亞東醫院陳芸團隊完成台灣首例活體小腸移植

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
亞東醫院於五月卅日完全台首例活體小腸移植，圖為2009年完成全台一例成人小腸移植時，當時的院長朱樹勳（左）為患者謝女士（左二）及與她同天生日的病友小寶（右二）及手術團隊負責醫師陳芸（右）一起慶生。 本報資料照片
亞東醫院於五月卅日完全台首例活體小腸移植，圖為2009年完成全台一例成人小腸移植時，當時的院長朱樹勳（左）為患者謝女士（左二）及與她同天生日的病友小寶（右二）及手術團隊負責醫師陳芸（右）一起慶生。 本報資料照片

終於等到！亞東醫院副院長、小兒外科主任陳芸及其團隊5月30日完成台灣首例「活體小腸移植」，幫助一位成年腸衰竭女性，有機會重獲新生。該案例是亞東活體小腸移植人體試驗的首位案例，也是台灣第一例，完成案例後，亞東醫院第一時間向衛福部醫事司通報，術後個案需觀察半年，人體試驗將進行到年底，未來將視人體試驗結果，申請是否列為我國常規器官移植項目。

首例活體小腸移植的患者，為一名成年女性，去年因腸缺血出現腸衰竭症狀，腸道無法正常蠕動，進食成為她最大的奢求，僅能靠施打靜脈營養維持生命。長期打針需在皮下建置人工血管協助，她的人工血管狀況愈來愈差，腹部20公分的空腸造口（即人工肛門），每天流出3000毫升的腸液，也使點滴數量愈打愈多，每天點滴可以打到5000毫升，一天24小時，幾乎隨時都得靠點滴維生。

患者的狀況急迫，加上活體小腸捐贈的親屬配對符合條件，成為活體小腸移植首選對象，該名成年女性的兩位妹妹都願意將小腸捐贈給姐姐，經配對，其中一位妹妹的人體白血球抗原（HLA）相符達80％，最後選擇她與姐姐進行活體移植，取出妹妹體內150公分小腸，移植到姐姐體內，歷時多時的手術，5月30日傍晚完成，也成為台灣第一例活體小腸移植案例。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，國內僅有亞東醫院申請活體小腸移植人體試驗計畫，完成第一例移植後，第一時間即向衛福部通報，不過，活體小腸移植目前仍在人體試驗階段，後續待計畫完成後，由試驗單位申請是否要列入常規的移植項目，申請後，由專家審查委員審核決定。

根據器捐登錄中心顯示，台灣目前有15人正在等待小腸大愛移植（死後屍體捐贈）。據了解，5月30日完成的活體小腸移植案例，也在器捐登錄中心的等待名單中。

依照現行小腸大愛移植的條件，需在捐贈者過世後的4到6小時內完成移植，因小腸缺乏血液循環超過一定時間，將無法具有蠕動功能，而且小腸的配對需血型相同，捐贈者的年齡須在45歲以下，過世前，腹部都不曾開過刀，腸道沒有沾黏，才有機會可以移植。

大愛移植與活體移植相比，前者可以捐贈的小腸長度可以達300公分，後者約150公分到200公分，兩者成功率相當，五年存活率都在六成左右。台灣每年約有100多位腸衰竭的患者，成年與兒童的占比各占一半，過去台灣等不到大愛移植的腸衰竭患者，都需要去國外試試看機會，如今亞東醫院完成首例小腸活體移植，等於是將腸衰竭治療的最後一哩路補足。

● 腸衰竭小檔案：

腸衰竭是指腸胃道失去蠕動功能，使腸道無法吸收營養或水分，無法維持正常生活。造成腸衰竭的原因有先天或後天短腸症、腸道神經系統異常無法蠕動（如：先天性全腸無神經節、腸神經發育不良、後天慢性小腸偽阻塞症候群）、腸道粘膜細胞病變（如：先天腸粘膜病變等）、手術或腹部放療等因素導致嚴重腸沾黏。部分腸衰竭患者可透過治療恢復，其餘得透過小腸移植才有機會恢復，否則得終生無法順利進食，仰賴施打靜脈營養維生。

患者 亞東醫院 衛福部

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