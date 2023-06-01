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台灣虎航全航線未稅899元起 明天上午10時開搶
高雄市旅行公會國際旅展明天至6月5日登場，台灣虎航特別推出全航線未稅899元起優惠價，明天上午10時起線上同步開賣。旅展現場購票再享9折優惠，機票成交禮及指定航線成交加碼贈，並有現場遊戲互動抽好禮。於活動網頁登錄購票資訊，再抽機車。
台灣虎航說，全航線未稅899元起，此優惠價格為單程未稅。促銷期間自6月2日上午10時至5日晚上11時59分，旅遊期間自6月2日至2024年3月30日。農曆春節期間（2024年2月6日至2月18日）不適用優惠價格，航班優惠價機位開放銷售的日期及機位數有限，售完為止。此優惠僅適用於台灣虎航營運航班，不適用於共用航班。
台灣虎航說，金浦搭乘期間為即日起至8月31日；札幌（新千歲）、旭川、佐賀、峴港、卡里博（長灘島）、公主港（巴拉望）、澳門搭乘期間為即日起至10月28日。
台灣虎航說，9折優惠與成交禮僅限旅展現場購買，線上購票不含上述優惠。旅展現場9折優惠僅折扣票價金額，各項附加服務、機場稅、訂位服務費等不列入計算。成交禮數量有限，換完為止。本活動優惠價格適用於台灣虎航官方網站、Android APP、iOS APP。
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