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莫德納與中研院簽定合作 不排除與台灣合作疫苗代工

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
莫德納台灣總經理李宜真表示，莫德納是一間相當年輕的公司，與台灣合作方面「不排除任何可能」。記者／鄒尚謙攝影
莫德納台灣總經理李宜真表示，莫德納是一間相當年輕的公司，與台灣合作方面「不排除任何可能」。記者／鄒尚謙攝影

國際生醫大廠莫德納與台灣中央研究院今簽訂「合作意向書」，建立策略合作關係，莫德納台灣總經理李宜真表示，與中研院討論合作「一拍即合」，而mRNA前瞻新創獎就是第一項合作，未來將有更多面向的合作。至於是否與考慮與台灣合作疫苗代工？李宜真則表示，不排除任何可能。

中研院與莫德納雙方簽署合作意向書外，也將結合研發與輔導資源，加速國內 mRNA 技術的發展，培育相關研究人才，並共同發起「mRNA前瞻新創獎計畫」，廣邀台灣優秀的研究團隊參與評選。

中央研究院副院長唐堂表示，國家生物園區自107年啟用後，致力於建造創立生醫研究生態圈，扶植了59家生技廠商，總市值高達3500億。mRNA生物技術研發也是2024年的重要目標，尤其在新冠疫苗、其他疾病方面的研究，與莫德納的合作將有助於台灣生醫的軟實力提升。

中央研究院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠說，mRNA前瞻新創獎計畫與莫德納一同合作，以前瞻、新創、選題作為主軸，希望一同篩選優秀的案源進行輔導，讓台灣生醫新創公司可以發光發熱。

在中研院與莫德納合作中扮演重要促成角色的李宜真表示，莫德納去年9月才在台灣成立分公司，台灣是莫德納在亞洲的第一個市場，從莫德納次世代新冠疫苗到流感、呼吸道融合病毒的疫苗研究，台灣都是第一個收案國家，希望把好的疫苗、研究帶來台灣。

「與中研院洽談合作一拍即合。」李宜真說，中研院的研究資源豐沛，在啟動合作意向書的對話時，很短的時間內就決定要簽署了，而mRNA前瞻新創獎計畫就是第一個合作計畫，也是莫德納在亞洲相當前驅的計畫。

本次合作與台灣研發領域合作頗多，是否未來疫苗代工也考慮台灣？李宜真表示，莫德納是一間相當年輕的公司，一直都抱持相當開放的態度，「不排除任何可能」除了本次的研發領域合作，未來也希望跟台灣有更多人才發展、扶植等方面合作。」

李宜真也說，莫德納台灣目前有7位員工，與其他大藥廠相比是採相當精兵政策，今年底預計擴充到12名員工，希望在流感、呼吸道融合病毒、臨床試驗前期、人體試驗或研究中的計畫，都希望莫德納總部可以考慮台灣；mRNA前瞻新創獎計畫則收案到7月底，最快9月有望評選出獲獎的5案。

中研院與莫德納雙方簽署合作意向書外，也將結合研發與輔導資源，加速國內 mRNA 技術的發展，培育相關研究人才，並共同發起「mRNA前瞻新創獎計畫」。記者／鄒尚謙攝影
中研院與莫德納雙方簽署合作意向書外，也將結合研發與輔導資源，加速國內 mRNA 技術的發展，培育相關研究人才，並共同發起「mRNA前瞻新創獎計畫」。記者／鄒尚謙攝影

莫德納 新冠疫苗 中研院

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