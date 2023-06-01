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好市多莓果食藥署檢視報告 風險解除前續暫停進口

中央社／ 台北1日電

好市多進口冷凍莓檢出A肝病毒，昨天壓線提交檢討報告。食藥署今天表示，初步檢視，針對前次審查意見有提出回應，將召開專家會議討論，未確認風險解除前，持續暫停輸入報驗。

好市多進口冷凍A肝莓果事件自4月28日爆發以來，迄今問題產品累計邊境攔截2件、後市場稽查2件。衛生福利部食品藥物管理署自5月3日起至6月2日暫停受理好市多相關產品輸入報驗，並限期提出調查報告。

好市多在5月10日提送檢討報告，但製程管控、相關管理紀錄如水質檢驗、人員健康檢查等資料不足，再遭限期在5月31日前補件，昨天晚間7時許壓線送達食藥署。

食藥署副署長林金富今天接受媒體聯訪表示，這次收到的報告相當完整，初步檢視，也有針對前次食藥署提出的審查意見回應，因報告厚達百頁、內容相當多，需要時間判讀，將召開專家會議審查。

他說，除邀請食品安全相關專家，也將邀請生產領域專家，不過目前都還在約詢中，何時召開會議暫無時間表，完整結論要等專家會議後才能對外說明。

林金富強調，雖然目前是暫停受理好市多輸入報驗至6月2日，「一定會延長」，在沒有確認風險解除前，將持續管制。

好市多 食藥署 A肝莓果

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