路邊停車不怕逾期繳費！eTag代扣服務即起再增一縣市

因應端午連假即將到來，各地將迎來大量車潮，遠通電收今宣布，今再攜手台東縣導入eTag自動代扣路邊停車費，完成服務延伸至東台灣的最後一塊拼圖，目前台灣本島除了雲林縣、南投縣，其餘縣市路邊收費停車格都能使用eTag代扣停車費，民眾不需持小白單至超商繳費，更不用擔心費用逾期。

根據高速公路局統計，2022年例假日平均交通量為100百萬車公里(mvk)，已恢復到2019年疫情前水準，平日交通量更超過2019年疫情前水準。遠通電收表示，為提升民眾出遊停車便利性，繼宜蘭縣、花蓮縣導入eTag自動代扣路邊停車費，即日起台東縣也加入服務。目前台灣本島除了雲林縣、南投縣，其餘縣市路邊收費停車格都能使用eTag代扣停車費。

遠通電收說明，eTag代扣路邊停車費服務可透過聯名信用卡於uTagGO APP繳費，或至銀行網頁快速申辦自動扣繳服務，不需擔心逾期繳費。