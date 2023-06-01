規畫綠能發展區？環團4建議籲優先公布能源用地白皮書

為達到淨零與能源轉型，2025年台灣光電設置量需到20GW，截至2022年約完成10.22GW。環團指出，經濟部為規畫光電政策空間擬定「能源用地白皮書」，還沒公布，如今卻又傳出規畫「綠能發展區」，環團提出4大建議，並認為政府應優先發展能源用地白皮書規畫內容，才能加速綠能發展。

地球公民基金會今天召開「空間計畫先到位 綠能發展不踩雷」記者會，會中指出，近期地方傳出農委會與經濟部刻正研擬推出「綠能發展區」光電政策，預計於彰化、雲林沿海鄉鎮，台17線以西的「低地力」農地，經由遴選業者設置光電，加上允許漁電共生中的「非養殖生產區」的漁塭提高光電設置率來衝刺綠能目標，專區內的農業、土地、能源等相關法規也將配合放寬修訂，引發民間懷疑聲浪。

地球公民基金會議題部主任蔡卉荀指出，政府早期開放民間自行尋地開發，卻衍生假種田、真種電或土地炒作、農業衝擊等弊病。2020年農委會關閉小2甲農地變更、經濟部建立漁電共生環社檢核機制，試圖透過強化管制措施，引導光電開發秩序；2022年經濟部承諾擬定能源用地白皮書作為未來光電政策的空間規畫原則。蔡卉荀表示，新的光電政策應擷取過往推動的經驗與教訓，延續環社檢核精神，提出更完善政策規畫。

蔡卉荀指出，漁電共生尚在推動，能源用地白皮書尚未公布時，卻傳出農委會與經濟部已著手規畫綠能發展區，盼透過專區內更多政府介入措施，減少土地仲介介入，建立新的農業綠能模式；檢視歷年光電政策，區位評估與選址、農漁產業配套、生態保育對策、社區知情及公民參與等機制還付之闕如，政府卻打算放寬農業與土地相關法規，找光電業者研商「廠商遴選機制」與「回饋金機制」，如此政策溝通與推動順序，讓人懷宜此光電政策未記取過往教訓。

地球公民基金會針對行政院及三部會的訴求，呼籲經濟部應優先完成既有的光電計畫、盡早公告能源用地白皮書，避免新政策與白皮書脫鉤；針對民間傳聞的綠能發展部分，若確有此政策，農委會與經濟部應檢討目前低農地與非養殖生產區漁塭的區域評估方法；不論是要推行能源用地白皮書或是綠能發展區光電政策，除綠能業者，也要與農漁民及相關團體溝通，在政策研擬時擴大社會對話，設計出保障社區及農漁民參與的機制，才能有平等對話。