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得過新冠也可以器捐 肺臟器官移植多一程序

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
器官捐贈示意圖。（unsplash截圖）
器官捐贈示意圖。（unsplash截圖）

黑人（陳建州）日前在社群上分享妹妹肺功能不好，正在等待器官移植。根據器捐中心統計，目前約有百人等待肺臟移植，其中僅有12人已經移植。林口長庚醫院副院長李威震表示，受到新冠影響器官捐贈者變少，但其實康復後的輕症確診者的器官移植影響並不大，僅肺臟需要另外做PCR確認。

根據器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，今年等待器官移植的病人約近1.1萬人，其中已經有429人接受移植，器捐總人數為151人，捐贈器官數為477例。若以器官來看，等候移植腎臟的人數最多，多達8000多人，其次依序為眼角膜、肝臟、心臟、肺臟、胰臟、小腸等。

李威震指出，雖然等待腎臟移植的病人數最多，但腎臟還可以透過洗腎，而心臟、肝臟、胰臟則是會危及生命。惟他也強調，仍要讓病人了解，對病人而言，腎臟移植還是比洗腎好。台北醫學大學公共衛生學院講座教授李伯璋亦表示，現在有高達9萬人需要洗腎應該正視問題，推動活體腎臟移植需要完整風險評估及家人支持，應持續推動。

器捐中心統計，器官捐贈意願2019年有4萬3519件，但是疫情爆發後，2020年降至3萬2496件、2021年為2萬2793件、2022年僅剩1萬7145件。李威震表示，在疫情爆發前幾年，因為大家對於新冠對器官造成的影響並不清楚，讓器捐數量下降；再者，醫院也有家屬陪探病管制，也讓器捐勸募變困難。

李威震說，後來美國有相關數據出爐，只有肺部移植受到影響，其他器捐並不受到影響，去年我國已經有曾經確診新冠的大愛捐贈者，心臟、腎造、肝臟等移植其實功能都未受影響。但他也提醒，輕症確診者的肺臟也可以捐贈，只是要多一個下呼吸道的PCR檢查，若是陽性就不建議捐贈。

李威震呼籲，若是生命已經無法挽回，可以發揮大愛精神，讓器官生命延續。李伯璋也說，疫情期間很多手術不方便進行，現在疫情穩定希望器官捐贈、移植可以數量漸漸提升。

器官捐贈 疫情 洗腎

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