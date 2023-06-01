AI加紅外線感測 清大團隊創新研發「隔空按電梯」

近年全球爆發新冠肺炎疫情，各種非接觸式防疫技術陸續出現。國立清華大學今天指出，清大跨院國際博士班學位學程助理教授陳鴻文首度導入AI演算法，再加上紅外線等多元感測設計，最近研發出「m'AI Touch」已經安裝在清華大學台積館，隔空一指就能按電梯，讓人們和電梯按鍵保持「完美的社交距離」。

陳鴻文說，導入AI優點是既靈敏又不易誤觸，且能依照使用習慣調整，只要伸出手指靠近電梯的開、關或樓層按鍵5公分內，0.4秒就可以看到按鍵燈亮起，非常直覺化。相較之下，市面上的紅外線及電容感應都要較長時間且靠近到1公分左右才有反應。

陳鴻文也說明，因為AI有很強的判讀意圖能力，若電梯內人太多，一旦有人被擠向按鍵面板，也不會錯誤觸發全部樓層按鍵。AI甚至可以判讀出盲人是要「摸」電梯按鍵旁的點字，而不是「按」樓層按鍵。

陳鴻文團隊研發的非接觸式感應設備「m'AI Touch」，就像一個小盒子，長寬各14公分，厚度約4公分，可加裝在既有的各廠牌新舊電梯上。小盒子安裝在電梯按鍵面板的上方。第一台「m'AI Touch」非接觸式電梯按鍵，最近已經安裝在清華大學台積館。

清大指出，經師生實際使用發現，體驗接近平日使用電梯的習慣，只是手指不必碰到按鍵，操作流暢，要取消也可伸出手指向按錯的樓層約2秒，按鍵燈就會熄滅，近似平常取消時的長按動作。如此一來隔空按電梯，就可取代過往用鑰匙等按電梯的方式。

陳鴻文也說明，市面上非接觸式裝置多採用紅外線偵測，如常見的自動門、感應式水龍頭及小便斗沖水裝置等，但誤觸機率高，導入AI將使非接觸感測技術再升級，提升精準度，「m'AI Touch」發音近似台語「莫（ㄇㄞˋ）碰」，未來可望應用在餐飲業的觸控面板點餐系統、大眾運輸售票系統或博物館互動式裝置上。