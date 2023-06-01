颱風遠離何時梅雨接力 氣象局：6月中旬有明顯降雨訊號

現在還是梅雨季，中央氣象局預報中心課長林秉煜說，6月中旬台灣附近有比較明顯的降雨訊號，尚不確定是西南風帶來的影響，還是低壓帶帶來的影響，所以要特別注意，6月中旬台灣附近降雨情況會比較明顯，「不一定會是梅雨」。

中央氣象局發布大雨特報，颱風外圍環流影響，今天新竹以北及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣山區。

林秉煜說，今年第二號颱風瑪娃今天清晨2時已減弱為輕度颱風，上午8時近中心最大風速每秒28公尺，7級風暴風半徑220公里。目前位置在台灣東方400公里海面上，但它的外圍環流今天還是對北部、宜蘭地區帶來不小雨勢，氣象局持續發布大雨特報。

降雨部分，以北台灣是較為明顯。在過去花東降雨明顯的地方今天比較穩定，中南部則是有零星降雨，外島的金門、馬祖、澎湖也是相對穩定。隨著颱風遠離，明天整體降雨趨勢會逐漸趨緩下來，慢慢轉為偏向午後雷陣雨的天氣型態。

林秉煜說，颱風目前在台灣的東方海面上，往琉球海域，今天往琉球的航班明顯受到影響。未來在周六之前，要前往日本的民眾要注意相關的航班資訊。

而颱風的外圍環流影響之下，北台灣、中南部雲量相對是比較偏多的，而在花東跟外島的天氣是相對比較晴朗穩定。溫度方面，花東地區高溫可能來到33度，氣象局稍早也發布高溫資訊，花東可能有35、36度發生的機會。

受到台灣外流環流影響，雨勢主要集中在北台灣地區，大台北和宜蘭山區比較明顯。苗栗以南有局部降雨發生，其他地區天氣相對穩定。

今晚降雨趨勢會逐漸趨緩下來，明天逐漸緩和下來。周六到下周一比較穩定，午後雷陣雨對中南部和花東還是不小雨勢，特別是明天晚上到周六上半天這段時間，南部地區降雨機會相對比較偏高一點。

林秉煜說，後期到下周二、周三，降雨轉為午後雷陣雨天氣型態，西半部地區在下周二、周三之後要注意大範圍的午後雷陣雨天氣型態。

林秉煜說，台灣附近還是有2至3米浪高，另外，外圍環流今天比較偏西風，南部、恆春半島還是容易出現9至10級強風。中部和澎湖的風勢還是比較偏強一點。