影／成衣批發商生意忙常腹痛腹瀉 中醫助腸胃機能勇健

31歲林姓成衣批發商因生意忙壓力大，常腹痛腹瀉，試過腸胃科西藥與市售益生菌後，再到光田綜合醫院中醫部求診，江昱寬醫師診斷林男「脾氣虛」致消化能力受影響，使用如黨參、白朮、薏仁與茯苓等中藥為其作治療，有效解決腹瀉等排便問題，建議病患可隨個人體質調整藥方，持續服用作保養，徹底改善「脾土之臟」，效果更勝益生菌。

林男是台中海線成衣批發商，因受疫情影響力圖生意轉型，開始從事網路直播銷售，最近兩三個月很忙，同時身體也發出警訊，常腹脹、腹痛、腹瀉，甚至曾在直播中感到肚子一陣滾绞痛，馬上就要忍不住，來不及管鏡頭就直接衝去廁所，讓他覺得丟臉也困擾。

「我常常在拉肚子，但我明明也沒吃什麼不好的東西啊」，林男到光田綜合醫院中醫部就診，他告訴江昱寬醫師，他曾至腸胃科診所就診，也曾試過親戚朋友推荐的益生菌，但都是一開始有用，再來腸胃就又開始作怪。

江昱寬醫師說明，林男的症狀屬於忙碌壓力和緊張情緒誘發的腸躁症，中醫角度為「脾土之臟」受到外來邪氣與體內濕氣影響所致「脾氣虛」；一般症狀有脹氣、腹瀉、排便次數改變，也有可能便秘腹瀉交替發生。中醫治療時會考量病患體質與整體消化道機能，使用如黨參、白朮、薏仁與茯苓等「健脾化濕」的中藥材去做處方。

林男回診時一直說中藥好神奇，吃了5天中藥，肚子腸胃舒服很多，排便也回復正常，應該早點來看中醫的。江昱寬醫師也建議他，可逐步調整藥方為腸胃做保養，當腸胃環境與功能都恢復正常以後，一方面不容易受刺激引發過敏反應，二方面又可以適度地把代謝廢物排出，讓身體的裡裡外外都平順均勻，人也有元氣，更有精神。

江昱寬醫師指出，「脾氣」是指脾土的氣血能量，也就是消化道的機能，機能好不好，看排便狀況就知道。市售有各式各樣的益生菌保健品，宣稱能改善腸道菌叢的生態環境以促進菌種平衡，幫助排便順暢適度調整體質；其實這由中西兼修的現代中醫師來看，中藥更能依個人體質，量身打造適合的中藥配方，達到更好的保養效果。