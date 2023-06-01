6月中旬有大範圍降雨機會 氣象局：夏季可能朝聖嬰發展

中央氣象局發布6月至8月季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，梅雨季颱風來攪局，但最新預報顯示6月中旬還是有出現大範圍降雨的機會。6月雨量正常為主，有機會偏多；氣溫正常。7月雨量正常；氣溫正常至偏暖。8月雨量可能偏少；偏暖機率提高。

6月份仍為台灣的梅雨季節，氣象局說，當鋒面在台灣附近徘徊時，易有出現局部性大雨或豪雨

的機會。一般在6月中、下旬鋒面北移至長江之後，台灣天氣逐漸轉變為夏季型的天氣；7月、8月

為盛夏季節，在受到太平洋副熱帶高壓影響時，各地天氣晴朗炎熱，午後偶有雷陣雨發生。

氣象局說，自7月起北太平洋西部海域上的颱風生成逐漸活躍，台灣也開始進入颱風季節。以氣候平均（1991至2020年）來說，7月、8月分別有3.7、5.5個颱風生成，侵台颱風則分別是0.7、1.0個。

今年5月天氣變化快速，氣象局指出，5月7日至17日及23日至25日因東北季風影響，各地較涼，其餘時間大致偏暖，其中22日西南風沉降造成台東焚風。

雨量方面，5月雖無滯留鋒面影響，但有數波移動性鋒面帶來的降雨，5月6日的北台灣及7日至8日的全台有雨，中部雨勢較大；14日至16日中南部有局部短暫陣雨；18日至20日各地大致有雨，19日的中部以北及20日屏東有局部大雨甚至豪雨發生；23日各地有雨，22日及24日的北部及西部山區亦有陣雨；26日至27日因偏濕的東風影響，東半部及南部有雨；30日至31日瑪娃颱風外圍雲系影響，北部及東半部有間歇性陣雨。

統計至5月30日止，全台代表站溫度大多為低溫或正常類別，僅玉山站為高溫；雨量方面，除新竹為多雨類別，其他代表站為正常或少雨類別，雨量偏少情況以南部及東北部較為顯著。展望未來一季（6月至8月）預報，動力及統計模式一致認為台灣氣溫正常至偏高；逐月來看，6月北台灣至日本間略有冷訊號，7月至8月全台偏暖機率提高。

雨量方面，動力模式預測未來一季海洋大陸偏乾，菲律賓附近海面多雨，6月台灣北部略有偏濕訊號，7月雨量正常，8月則有偏乾機會；統計模式預測未來3個月雨量偏少到正常，但7月及8月的預報可參考性較低；整體來說，6月及7月雨量接近正常，8月可能偏少。

氣象局說，監測資料顯示，目前熱帶太平洋及大氣環流已回復正常狀態，赤道東、西太平洋海溫呈現持續增暖的趨勢，預計夏季開始有朝聖嬰發展的可能。

6月至8月的逐月預報：

6月： 預測6月初受颱風外圍環流影響，北部及東半部降雨較明顯；6月中旬有受滯留鋒面或西南氣流影響的可能。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為20%、50%、30%。

7月： 氣候上以晴朗炎熱天氣居多，午後偶有局部雷陣雨，颱風季節開始。預測平均氣溫各地以「低於」氣候正常值的機會最小；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為20%、60%、20%。