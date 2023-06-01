苗栗水庫大進補 暌違2個多月水情再亮正常藍燈
苗栗縣上個月降下幾場大雨，明德水庫蓄水逼近滿水位，永和山水庫接近8成蓄水，鯉魚潭水庫突破6成，水情燈號昨天從「水情提醒」綠燈轉為藍燈，縣府水利處表示水情穩定、用水無虞。
苗栗縣水情今年3月22日亮綠燈，從晚上11點到隔天上午5點減壓供水，水利處長楊明鐃表示，今年4月春雨、5月梅雨鋒面，及這幾天颱風外圍環流影響降雨，明德、永和山水庫蓄水增加各近千萬立方公尺，鯉魚潭水庫增加約2500萬立方公尺，並持續進水中，水情大幅改善，水情燈號昨天轉為正常藍燈。
目前明德水庫有效蓄水量1203.91萬立方公尺，蓄水率97.1%，昨天下午5點起從攔砂壩秒2立方公尺調節性洩洪，永和山水庫有效蓄水量2364.60萬立方公尺、蓄水率78.9%，鯉魚潭水庫有效蓄水量7105.68萬立方公尺、蓄水率61.4%。
至於明德水庫3月22日有效蓄水量363.4萬立方公尺、蓄水率29.2％，永和山水庫有效蓄水量1462.2萬立方公尺、蓄水率48.9％，鯉魚潭水庫有效蓄水量4604萬立方公尺、蓄水率39.7％。
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